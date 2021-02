Kriminelle betrügen Rentnerin aus Rostock um mehr als 1700 Euro

Rostock

Eine Rentnerin aus Rostock ist von Kriminellen um mehr als 1700 Euro betrogen worden. Wie die Polizeiinspektion Rostock am Freitag mitteilte, hatte die 75-Jährige am 11. Februar gegen 12 Uhr einen Telefonanruf erhalten. Eine unbekannte Frau gab sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts Bremen aus und teilte der Seniorin mit, dass gegen sie ein Verfahren eröffnet worden sei. Ihr Konto solle gesperrt werden, da sie bei einer Glücksspielgesellschaft einen Vertrag abgeschlossen und mehrere tausend Euro Schulden angehäuft habe.

Die Unbekannte forderte die Rostockerin auf, die Schulden sofort zu begleichen. Als die ältere Dame äußerte, dass sie das Geld nicht habe, wurde sie an einen vermeintlichen Rechtsanwalt weitergeleitet. Dieser habe ihr angeboten, stattdessen 1580 Euro sofort zu bezahlen. Das Geld solle diese per Post an eine ihr diktierte Adresse versenden, was sie umgehend tat.

Wie der Polizei in diesem Zusammenhang bekannt wurde, hatte die Seniorin zuvor bereits 150 Euro an unbekannte Betrüger gezahlt. Im Oktober 2020 hatte sie einen Brief einer Lottogesellschaft erhalten, in dem sie über die Aufnahme in eine Spielgemeinschaft informiert wurde. Da ihr keine derartige Mitgliedschaft bekannt war, kündigte sie. Zwei Monate später erhielt sie einen Brief, für den sie bei der Post 150 Euro entrichten sollte. In dem Schreiben wurde ihr mitgeteilt, dass sie damit die Gebühren für die vorzeitige Vertragsauflösung bezahlt habe. Gleichzeitig stimme die Dienstleistungsfirma, die der Dame ebenfalls unbekannt war, einer Vertragsauflösung zu.

Es wurden Strafanzeigen wegen Betrugs sowie Amtsanmaßung aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gewinnversprechen durch vermeintliche Lotteriegesellschaften oder das Vortäuschen von Schulden sind nur einige der Tricks der Betrüger. Die Polizei empfiehlt, in solchen Fällen unberechtigte Geldforderungen zurückzuweisen und sich abzusichern, indem ein angeblicher Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung angefochten wird. Entsprechende Musterschreiben gibt es bei den Verbraucherzentralen.

Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen.

Von OZ