Kriminologe: Fast jedes Kind trifft im Netz auf Sex-Täter

Die Polizei muss sich völlig neu aufstellen, wenn sie vor der Verlagerung der Kriminalität in die Onlinewelt nicht kapitulieren will. Das forderte Thomas-Gabriel Rüdiger (39), „ Deutschlands bekanntester Cyberpolizist“, am Dienstagabend bei einer Podiumsdiskussion mit Lesern der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock.

Seit zwei Jahren sinkt die Zahl der Delikte in den offiziellen Kriminalitätsstatistiken. Währenddessen gehören Straftaten im Internet zum Alltag – kaum jemand ist von Betrugsversuchen verschont geblieben, bei dem eine angebliche E-Mail der eigenen Bank zum Eintippen von Passwörtern auffordert.

Millionen unentdeckter Taten

„Fast jedes Kind wird im Netz einmal mit einem Sexualstraftäter konfrontiert“, schilderte der Experte, der als Kriminologe an der Hochschule der Polizei in Brandenburg forscht und lehrt, im Gespräch mit Alexander Loew, Geschäftsführender Redakteur der OZ, im Rostocker Medienhaus. Etwa 1400 Fälle von sogenannten Cybergrooming werden jährlich angezeigt – verdeckte Kontaktaufnahme im Netz von Tätern mit Kindern, mit dem Ziel, Sexualstraftaten zu verüben. Die Zahl der unentdeckten Taten dürfte in die Millionen gehen, schätzt Rüdiger.

Polizisten geben sich als Kinder aus

Bei der Strafverfolgung geben sich Polizisten in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel „ Knuddels“, mit Fake-Profilen als Kinder aus. Oft vergehen nur wenige Sekunden, bis ein Straftäter „anbeißt“ und das vermeintliche Kind auffordert, ihm Nacktbilder zu schicken. Betroffene Kinder vertrauen sich häufig nicht den Eltern an, weil sie ein Handyverbot fürchten.

Straftaten gelten im Netz als normal

Nicht einmal ein Prozent der Polizisten sind in Deutschland für das Internet zuständig. Nötig wären aber 20 bis 25 Prozent, fordert Rüdiger. Die Ordnungshüter kommen im Netz fast nicht vor. Deshalb gelten hier Straftaten, anders als auf der Straße, als normal, siehe Hass-Postings oder Urheberrechtsverletzungen.

Das erzeugt ein Klima, in dem noch mehr Straftaten verübt werden – erst im Internet und dann in der echten Welt. „Es gibt kaum Entdeckungsrisiko im Netz“, sagt Cyberpolizist Rüdiger. Das zu ändern, hat er sich zur Aufgabe gemacht.

