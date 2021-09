Rostock

Krisensitzungen im Landtag, Aufsichtsrats- und Vorstandssitzungen: Hinter den Kulissen wird seit Wochen über die Krise an der Rostocker Uni-Medizin beraten. Lösungen – bisher gibt es die offenbar nicht. Dafür aber wächst die Kritik an den Kontrolleuren der Klinik. Der Rostocker CDU-Chef und Landtagsabgeordnete Daniel Peters fordert nun Konsequenzen an der Spitze – und den Rücktritt von Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD).

Sparkurs schade Patienten

Der ehemalige Finanz- und Bildungsminister steht als Sonderbeauftragter des zuständigen SPD-geführten Bildungsministeriums seit 2019 an der Spitze beider Uni-Kliniken im Land. Aus Sicht von Peters ist Brodkorb aber gescheitert: „Die Situation an der Uni-Medizin Rostock ist nicht erst seit gestern vertrackt. Deswegen wurde der Aufsichtsrat durch einen politischen Profi aufgewertet, der im Rufe stand, es mit großen Einheiten aufnehmen zu können“, so Peters.

Doch Brodkorb habe enttäuscht: „Anscheinend wurde hier deutlich übers Ziel hinausgeschossen, zumindest aber wurden frühzeitige Warnungen anscheinend großzügig überhört.“ Patienten und Mitarbeiter seien die Leidtragenden, so Peters, von Sparkonzepten, die „patienten-ferne Entscheider“ beschlossen hätten. Den Begriff „patienten-ferne Entscheider“ hatten erstmals 41 Ärzte in einem Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zur Lage der Uni-Klinik benutzt.

„Verantwortung liegt bei Brodkorb“

„Ich sehe die Verantwortung für das Desaster auch beim Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Bildungsministerium. Aus meiner Sicht gibt es im Landtag fraktionsübergreifend den Willen, die Geschehnisse der letzten Wochen, Monate und Jahre lückenlos aufzuarbeiten. Die derzeit handelnden Personen erwecken nicht den Eindruck, als seien sie in gleicher Weise an einer Aufklärung interessiert“, sagt CDU-Chef Peters.

Er fordert Ministerpräsidentin Schwesig auf, Brodkorb abzuberufen. Brodkorb selbst reagierte auf eine Anfrage zu der Rücktrittsforderung nicht, ließ eine Kurznachricht zu dem Thema unbeantwortet.

„Kinderklinik jetzt – egal in welcher Konstellation“

Peters fordert zudem: „Das Eltern-Kind-Zentrum, seit Jahren angekündigt, muss endlich Realität werden, in welcher Konstellation auch immer, denn das gesundheitliche Wohl der Kinder und Jugendlichen darf nicht unter professoralen Eitelkeiten leiden.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Finanzproblem der Kinderklinik liege aber – im Gegensatz zu dem, was die Uni-Klinik behauptet – nicht an den sogenannten Fallpauschalen, die zu niedrig seien: „Das Problem“, so Peters, „ist die Aufteilung auf Uni- und Südstadtklinik. Sowohl Neonatologie als auch Geburtenstation als einzige gewinnbringende Einheiten einer Kinderklinik sind der Südstadtklinik zugeordnet, daher ist keine Quersubventionierung innerhalb der Kinderklinik möglich.“

Im November soll es einen Krisengipfel zur geplanten neuen Kinderklinik in Schwerin geben. Nach OZ-Informationen sei die Hansestadt Rostock bereit, das neue Zentrum auch ohne die Uni umzusetzen, wenn es keine Einigung gibt.

Von Andreas Meyer