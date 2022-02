Krise bei Nordex in Rostock: Diese Chancen sehen Experten für Rettung des Standorts

Rostock

Die Anzeichen, dass der Windradbauer Nordex zumindest Teile seiner Produktion in Rostock schließen wird, verdichten sich immer mehr: Am Freitag hat das Unternehmen die Betriebsräte nun offiziell darüber informiert, dass „Planungen zur strategischen Neuausrichtung laufen“. Das bestätigte Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock und Schwerin, der OZ. Ein Aus für Nordex und damit für bis zu 2000 Jobs wäre eine „Katastrophe für das Land“, so Schad. Nordex soll die Belegschaft in der Hansestadt zudem für kommende Woche zu einer Betriebsversammlung eingeladen haben.

Produktion soll nach China oder Indien gehen

Nach OZ-Recherchen will das umsatzstärkste Unternehmen des Landes mit großen Teilen der Produktion ins Ausland gehen – nach Indien oder China. Der Grund seien, so Branchen-Kenner, hohe Lohn- und Energiekosten in MV. Betroffen von den Planungen sind auch die Nordex-Werke in Spanien: Erst am Donnerstag meldete die spanische Nachrichten-Agentur EFE, dass das Unternehmen aus Rostock einen Standort in La Vall d’Uixò bei Valencia aufgibt.

SPD, CDU und Linke im Schweriner Landtag reagierten entsetzt auf das mögliche Aus für den Nordex-Stammsitz Rostock: „Erst die MV Werften und Caterpillar, jetzt vielleicht auch noch Nordex. Die Deindustrialisierung Mecklenburg-Vorpommerns schreitet voran“, so der Rostocker CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Peters.

Stromkosten müssen sinken

Ist Nordex in Rostock noch zu retten? Dass der Windrad-Bauer plant, seine Produktion aus der Hansestadt nach Asien zu verlegen – für Experten kommt das nicht überraschend: „Wenn ich mir die Gesamtentwicklung der Windenergie in Deutschland ansehe, war es klar, dass Unternehmen irgendwann die Standortfrage stellen“, sagt Andree Iffländer, Vorstandschef des Wind-Energie-Netzwerks in MV. Doch: Noch will er Nordex nicht aufgeben. Er sieht Bund und Land in der Pflicht. „Sie müssen den Standort wieder attraktiver machen.“

Jahrelang sei der Ausbau der Windenergie in Deutschland ausgebremst worden. „Die Musik in der Branche spielt jetzt in Asien“, so Iffländer. Allein China habe 2020 in nur einem Jahr mehr Windenergie installiert als Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten. Wenn Bund und Land das Unternehmen und die Produktion in Rostock halten wollen, müsse man den Markt wieder attraktiver machen. Iffländer fordert, dass Deutschland mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorlegt – auch in MV.

„Der Heimatmarkt ist für Nordex aktuell nahezu bedeutungslos. Wenn dann auch noch steigende Kosten hinzukommen, denken Unternehmen natürlich nach“, sagt Iffländer. Ein Kostenfaktor in der Windrad-Produktion seien Energiekosten: „Strom ist für Betriebe wie Nordex ein ,Grundnahrungsmittel’. Und deshalb sollte der Bund Strom endlich auch wie Nahrungsmittel besteuern – mit sieben statt mit 19 Prozent“, fordert der Rostocker Experte.

„Aus wäre fatal“

„Ein Aus für Nordex“, so Iffländer, „fatal für das Land. Wir verlieren Kaufkraft, Fachkräfte wandern ab.“ Das sieht Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ganz genau so: „Die Stadt ist bereit, nach wie vor alles für Nordex und deren Mitarbeiter zu tun. Wir brauchen eine Industrie-Offensive für den Nordosten.“

Ähnlich äußert sich die CDU im Landtag: „Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie alles dafür tut, dass wir nicht weitere gut bezahlte Arbeitsplätze verlieren. Rostock schlittert in eine schwere Wirtschaftskrise, die massiv Arbeitsplätze bedroht“, so der Abgeordnete Daniel Peters. Auch der energiepolitische Sprecher der Linken fordert von Nordex ein Umdenken: „Es muss alles darangesetzt werden, diese Arbeitsplätze zu erhalten und Nordex zu überzeugen, weiterhin Made in Germany zu produzieren“, sagt Daniel Seiffert.

