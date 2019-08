Die Pasta-Kette Vapiano steht vor vielen Problemen: der Umsatz ist eingebrochen, Aktienhändler und Gäste sind verunsichert. Auch am Neuen Markt in Rostock gibt es eine Filiale. Wir haben Geschäftsführer Benny Müller gefragt: Ist der Standort in Gefahr?