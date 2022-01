Birmingham/Wismar

Vor dem englischen Nachthimmel leuchtet der Schriftzug in warmem Rot-Orange: „Resorts World Genting“. Nicht einmal. Zigfach. Eine Neonlichtenklave nur einen Fußmarsch entfernt vom Flughafen von Birmingham. Etliche Hotelzimmer, Spa-Bereich, großes Kino, eine Shoppingmall und ein Casino – alles dicht an dicht übereinander gestapelt. Der Komplex wirkt, als hätte Genting ein Kreuzfahrtschiff an Land gebaut. Als wäre er eine Schablone für den Kreuzliner „Global Dream“, der derzeit unfertig in der Wismarer Werft auf den Weiterbau wartet.

Die Fertigstellung des für 10 000 Passagiere ausgerichteten Riesen-Schiffs ist am Montag in noch weitere Ferne gerückt. Der Genting-Konzern, dem die insolventen MV-Werften, die „Resorts World“ in England sowie viele weitere Casinos und Bettenburgen auf der ganzen Welt gehören, steckt in der Krise. Genting-Gründer Lim Kok Thay hat sich überraschend von der Spitze von Genting Hongkong zurückgezogen. Der Schritt erfolgte parallel zur Einsetzung von Insolvenzverwaltern, die eine Restrukturierung des angeschlagenen Unternehmens ausarbeiten sollen.

Die "Resorts World" des Genting-Konzerns in Birmingham ist ein Komplex auf Spielcasinos, Hotels, Spielhallen, Bars und einer Shoppingmeile. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Außerdem ist Colin Au, Vizegeschäftsführer und Präsident der Gruppe, zurückgetreten. Au wurde bei den MV Werften noch vor wenigen Monaten als „Hoffnungsträger“ präsentiert. Er hatte in der Vergangenheit maßgeblich die Verhandlungen mit Bundes- und Landesregierungen geführt.

Führung in Asien weg: „Kein gutes Zeichen“

In den Ministerien in Berlin und Schwerin versuchten die Verantwortlichen am Montag herauszufinden, mit wem sie in Asien überhaupt noch reden können. Die wichtigsten Ansprechpartner waren von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. „Es ist kein gutes Zeichen“, reagiert Christoph Morgen, vorläufiger Insolvenzverwalter der MV Werften. „Wir sind dabei, mit den Vertretern von Genting in Kontakt zu treten, um zu verstehen, wie das Verfahren von Genting insbesondere in Bezug auf die Zukunft von Dream Cruises aussehen soll.“

Claudia Müller (Grüne), maritime Koordinatorin der Bundesregierung, meint: „Das Ausscheiden von Lim und Au als geschäftsführende Vorstandsmitglieder von Genting Hongkong gibt zusätzlich Anlass zur Frage, wie viel Zukunft die Führung Gentings selbst noch dem Unternehmen zutraut.“

Ex-Minister Glawe erlebte Genting-Zentrale von innen

Einer der ebenfalls nicht mehr im Boot sitzt, aber als einer der wenigen deutschen Politiker den Genting-Konzern von innen erlebt hat, ist Harry Glawe (CDU). Der ehemalige Wirtschaftsminister hat jahrelang die Verhandlungen mit Genting geführt und im Jahr 2018 die Zentrale in Hongkong besucht. „Damals hatten wir das MV Büro in Hanoi in Vietnam eröffnet. Auf dem Rückflug sind wir in Hongkong gelandet. Da habe ich mir Genting angeschaut. Sie hatten zwei Etagen in einem Wolkenkratzer belegt. 400 Mitarbeiter saßen dort und haben Schiffsreisen am Telefon verkauft.“

Glawe erklärt: „ Das Glücksspiel ist in China und Hongkong an Land verboten. Deshalb bieten sie vier- bis siebentägige Reisen an. Sobald das Schiff einige Meilen auf See ist, öffnen die Casinos an Bord. Soweit ich weiß, waren die Schiffe damals immer gut ausgebucht.“ Ja, er habe den Eindruck gehabt, dass die „Global Dream“ funktionieren könnte. „Da war die Welt noch in Ordnung, da lief das Reisegeschäft.“

Genting-Chef Lim Kok Thay persönlich habe damals das Unternehmen vorgestellt. „Er hat einen Vortrag gehalten und uns in vier Stunden einen Überblick verschafft.“ Sein Eindruck von dem Milliardär: „Ein ganz normaler Mensch. Zuvorkommend, bescheiden aber natürlich auch selbstbewusst. Ich empfand ihn als angenehm.“

Sieht Glawe das heute noch immer so, da Genting das Land auf Herausgabe eines Millionenkredites verklagt hat, um die „Global Dream“ weiterbauen zu können? Als ehemaliger Wirtschaftsminister wolle er sich an der aktuellen Debatte nicht beteiligen. Soviel sagt er dann aber doch: „Ich hätte so lange verhandelt, bis einer vom Tisch fällt. Ohne Ergebnis wäre ich nicht aufgestanden.“

Pläne für Plattformen waren schon weit fortgeschritten

Glawe glaubt an eine Zukunft für die Werften unter Genting. „Anfangs wollte Genting ja keine Offshore-Plattform bauen, aber davon waren sie längst abgerückt. Erst sollte die „Global 1“ (Global Dream) und danach die „Global 2“ gebaut werden. Ab 2024 wäre dann Baubeginn für sechs bis acht kleinere Plattformen gewesen, die man bis 2030 gebaut hätte, jede circa für 500 Millionen Euro. Die Gespräche mit Siemens und Amprion waren schon weit fortgeschritten. Später hätte man auch größere Plattformen gebaut, für 1 Milliarde das Stück.“ Er bedauere die aktuelle Entwicklung und sieht keine Alternative dazu, das Schiff zu Ende zu bauen und es Genting zu übergeben.

Aber wie lange hält Genting selbst noch durch? Die Corona-Pandemie hat an den Standorten in England heftige Spuren hinterlassen. Im Einkaufszentrum in Birmingham gibt es mehr Mitarbeiter als Kunden. Die Zimmer des großen Hotels – sie kosten 150 Euro die Nacht – sind weitgehend leer. 2020 berichteten die englischen Medien intensiv über die monatelange Schließung der mehr als 30 Genting-Casinos im Land. Die Angst war groß, dass rund 1600 Jobs verloren gehen könnten. Weltweit beschäftigt Genting rund 60 000 Menschen in seinen Resorts und Casinos von Las Vegas bis Manila. Seit September sind die englischen Casinos wieder offen. Allerdings: Mehr als 1,7 Milliarden US Dollar sind verbrannt. So viel Verluste meldete Genting allein für das Corona-Jahr 2020.

Die "Resorts World" des Genting-Konzerns in Birmingham ist fast menschenleer. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Vater von Lim Kok Thay war Gemüsesamen-Händler

Selbst eine solche Summe hätte Genting-Chef Lim Kok Thay (70), einer der reichsten Malaysier, aus seinem eigenen Vermögen begleichen können. Es wird auf 2,6 Milliarden Dollar geschätzt.

Sein Vater hatte 1965 den Grundstein für die heutige Genting Group gelegt. Der wanderte mit 19 Jahren aus China aus, verdiente sein Geld zunächst im Gemüsesamen-Handel, bis er nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur die Genting Highlands in einen Berg baute – den Vergnügungspark, mit dem alles begann.

Sein Sohn Lim Kok Thay übernahm 2003 und stürzte sich auf das wachsende Kreuzfahrtgeschäft. Während sein Vater kein Englisch sprach, hat der Junior in Harvard und London Wirtschaft studiert. Wird dieser Mann mit seinem eigenen Geld die MV Werften vor dem Untergang bewahren? Sein Rückzug aus der Spitze spricht eher dagegen.

Am vergangenen Mittwoch ließ zudem eine Meldung die Medien in England aufschrecken. Die CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde, setzt die Warnstufe für Kreuzfahrten auf vier, die höchste Gefahrenstufe. Sie fordert alle Amerikaner auf, Abstand von Schiffsreisen zu nehmen. Die Vorstellung eines Schiffes mit 10 000 vergnügungswilligen Gästen an Bord, erscheint vor diesem Hintergrund absurd.

Von Juliane Schultz und Frank Pubantz