Krise der MV Werften: Insolvenzverwalter hofft auf Offshore-Projekte – ab Ende 2023

Rostock

Bei den MV Werften könnten Projekte im Bereich Offshore-Windenergie nach Einschätzung des Insolvenzverwalters erst in knapp zwei Jahren für Arbeit in Rostock sorgen. „Es gibt großes Interesse, künftig hier Offshore-Plattformen zu bauen“, sagte Christoph Morgen am Freitag bei einer Kundgebung vor der Rostocker Werft. „Es gibt leider auch ein großes Aber: Der Baubeginn für neue Projekte dieser Größenordnung ist nicht heute, ist nicht morgen, sondern ist eher Ende 23, Anfang 24.“

Ohne Übergangslösungen führe das zu einer längeren Beschäftigungslücke. „Jetzt ist die Frage: Wie kann man diese Lücke schließen?“ Es gebe erste Ideen, um mit einzelnen Investoren auch in der Übergangszeit Arbeit nach Warnemünde zu holen. Mit Blick auf das bevorstehende Insolvenzverfahren sagte Morgen: „Wir werden am 1.3. keine Arbeit haben“. Es gebe insgesamt bei den MV Werften keine Aufträge, abgesehen vom Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ in Wismar, dessen Kunde allerdings insolvent sei.

Kundgebung zur Zukunft der MV Werften in Rostock. Quelle: via www.imago-images.de

Appell zum Wechsel in Transfergesellschaft

Morgen appellierte an die Beschäftigten, in die Transfergesellschaft zu wechseln. „Nutzen Sie das Angebot.“ Damit gewinne man Zeit, um nach neuen Investoren zu suchen. „Wenn das Angebot nicht angenommen wird, wird das deutlich schwieriger für uns.“ Auch Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte und IG-Metall-Vertreter Stefan Schad forderten die Beschäftigten auf, im Land zu bleiben und in die Transfergesellschaft zu wechseln. „Ohne euch wird es keine Zukunft an den Standorten geben“, sagte Schulte.

Die MV Werften sind eigentlich auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisiert. In der Pandemie brach jedoch der Markt für Kreuzfahrten und mit ihm die Nachfrage nach entsprechenenden Schiffen ein.

Von RND/dpa