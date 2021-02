Krisengipfel mit Altmaier und Glawe: Retten sie jetzt die MV Werften?

Schwerin/Berlin

Showdown zur Zukunft der MV Werften: In den kommenden Tagen dürfte sich entscheiden, ob die drei Werftstandorte in Wismar, Warnemünde und Stralsund mit weiteren hohen Millionenkrediten des Bundes Hilfe in der Krise erhalten. Ein Gutachten zu Chancen der Werften liegt im Entwurf vor, soll kommende Woche vorgestellt werden. Zuvor treffen sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe (beide CDU) am Wochenende zum Krisengespräch. Einiges auf einen positiven Ausgang hin: weitere rund 400 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes.

Glawe: Landesregierung für Erhalt aller Standorte

Kommende Woche sollen die Gutachter Bund und Land ihre Erkenntnisse zur möglichen Fortführung der Werften vorstellen, erklärt Gunnar Bauer, Sprecher des Schweriner Wirtschaftsministeriums. Minister Glawe hielt zuletzt seine optimistische Linie aufrecht, brachte trotz des globalen Zusammenbruchs der Kreuzschifffahrt sogar den Bau eines zweiten Schiffes der großen Global Class (342 Meter Länge) ins Spiel. „Die Landesregierung setzt sich weiter für den Erhalt der Standorte der MV Werften ein“, so Glawe. Wichtig sei jetzt der Kredit des Bundes.

Ganz so zuversichtlich klingt es nicht überall in Berlin und Schwerin. Insider berichten von „fehlenden Zugeständnissen“ des Mutterkonzerns Genting Hongkong. Das Gutachten sei noch nicht fertig. „Das Vertrauen bei Banken, Bund und Land sinkt“, so eine hochrangige Quelle. Zur Klärung soll kommende Woche Genting-Kreuzfahrt-Boss Colin Au anreisen.

Probefahrt für „Crystal Endeavor“ am 5. März geplant

Als positives Zeichen für die MV Werften werde die geplante Probefahrt der fast fertigen Expeditionsjacht „Crystal Endeavor“ in Stralsund bewertet. Als Termin wird der 5. März genannt – offiziell nicht bestätigt. Die MV Werften schweigen weiter auf OZ-Anfragen. Das Schiff solle „voraussichtlich Ende Mai an den Besteller übergeben werden“, so Ministeriumssprecher Bauer. Früheren Aussagen zufolge soll dies 350 Millionen Euro einspielen – Geld, das für weitere Projekte wichtig sei.

Das Bundeswirtschaftsministerium will sich nicht zum laufenden Verfahren äußern. Ob Altmaier Glawe trifft, könne man „weder bestätigen noch dementieren“, so ein Sprecher. Seriöse Quellen bestätigen den Termin. „Das ist in Berlin jetzt eine politische Entscheidung“, so ein Insider.

Auf den Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund geht es um rund 3000 Jobs. Bis zu 1200 könnten bald wegfallen. Die Gewerkschaft ist alarmiert. „Wir erwarten, dass uns das Gutachten auch vorgelegt wird“, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall für Rostock/Schwerin. Nur so könne mit den Werften über Umstrukturierung verhandelt werden. Im Gespräch ist eine Transfergesellschaft für ausscheidende Werftler. Doch auch wenn der Bund die Kredite bewilligt, „wissen wir immer noch nicht, wie es danach weitergeht“, so Schad. Genting Hongkong sei „eine Blackbox“.

Umfrage für OZ: Menschen in MV gespalten über Geld für Werften

Sollten die MV Werften mit weiteren Staatskrediten gerettet werden? In einer repräsentativen Forsa-Umfrage für die OZ beantworteten dies 45 Prozent der Befragten in MV, 46 Prozent waren dagegen. Rest: „weiß nicht“.

Ende des Jahres soll die zu den MV Werften gehörende Lloyd-Werft in Bremerhaven geschlossen werden. Betroffen: 300 Beschäftigte. Diese Werft hatte Genting 2015 kurz vor den drei Werften in MV übernommen.

Von Frank Pubantz