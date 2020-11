Rostock

Halbvolle Theatersäle, Maske bis zum Platz, keinen Snack- oder Weinverkauf: Die Theater in MV hatten sich nach dem ersten Lockdown im März wieder eingespielt. Die Zuschauer nahmen die Kulturangebote dankend an, sagt der Pressesprecher des Theaters Vorpommern, Hans Heuer. Fast alle Vorstellungen, von Schauspiel über Ballett bis zu Konzerten in den Häusern in Stralsund, Putbus und Greifswald, waren ausgebucht. Doch mit dem Teil-Lockdown, der seit Anfang der Woche in Deutschland herrscht, ist der Theaterbetrieb wieder eingestellt – zum Leidwesen der Kulturschaffenden.

In einem offenen Brief haben sich die Intendanten der öffentlich getragenen Theater in Mecklenburg-Vorpommern an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) gewandt. Darin fordern sie die Politiker auf, gemeinsam mit den Theatern zu überlegen, wie der Kulturbetrieb in Zukunft weitergehen könne. „Wir sorgen uns, dass unsere zentrale gesellschaftliche Rolle im Gefecht schnell notwendiger Entscheidungen aus dem Blick gerät und unsere Kompetenz und Kraft nicht zu den Menschen gelangt“, heißt es in dem Brief.

Hygienekonzepte im Theater funktionieren

Die Theater hätten aufwendige Hygienekonzepte ausgearbeitet und umgesetzt, so dass die Bühnen des Landes wieder bespielt werden können. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert, wir können größtmögliche Sicherheit bieten“, sagt der Intendant des Rostocker Volkstheaters, Ralph Reichel.

Im großen Saal in Greifswald, in dem normalerweise 444 Plätze besetzt werden können, saßen in den vergangenen Wochen maximal 120 Zuschauer. Im Schweriner Theater wurden höchstens 170 Plätze belegt bei einer Kapazität von 530 Sitzen.

Die Zuschauer hätten sich sehr sicher im Theater gefühlt, sicherer als beim Einkaufen im Supermarkt, so die Rückmeldung von mehreren Bühnen. Nun finden in den Theatern nur noch Proben statt, Premieren werden auf Dezember verschoben. „Das Problem ist, dass pauschal alle Konzerthäuser und Theater geschlossen werden und alle Hygienekonzepte verworfen werden“, meint Reichel.

Kultur ist wichtig für die Gesellschaft

Kunst würde unsere Existenz und unsere gesellschaftliche Realität reflektieren, die jeweilige Zeitsituation aufzugreifen, zu verarbeiten und zu vermitteln, heißt es in dem Brief weiter. „Kunst und kulturelles Leben geben uns Identität, Halt und Kraft.“ Es sei für die Gesellschaft wichtig, dass der Kontakt zwischen Schauspielern und Publikum auch bei anhaltender Pandemie aufrechterhalten werde.

„Die Verhältnismäßigkeit der beschlossenen Maßnahmen mit den immensen Auswirkungen auf die Gesellschaft ist nach meiner Wahrnehmung nicht gewahrt, wenn die Orte geschlossen werden, die nachweislich sicher sind und gleichzeitig in Krisenzeiten dringend benötigt werden, um Gemeinschaft, Sinn und Freude zu stiften“, sagt der Intendant des mecklenburgischen Staatstheaters, Lars Tietje, zu der Situation.

Die Intendanten hoffen, dass der Theaterbetrieb im Dezember wieder starten kann. Viele Menschen würden im Dezember ins Theater gehen, sagt Hans Heuer. Die Weihnachtsmärchen stehen noch immer hoch im Kurs, vor allem bei Kita- oder Schulgruppen.

Von Stefanie Ploch