Kritik an Madsen-Plänen: Geht es Rostocks OB nur um Selbstdarstellung?

Neue Referenten für den OB selbst, drei neue Ämter und hunderttausende Euro zusätzliche Kosten: Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen will die Stadtverwaltung umbauen. Doch dabei dürfte er Widerstand aus der Bürgerschaft bekommen: Linke und auch Rostocker Bund üben bereits deutliche Kritik an den Plänen des Rathaus-Chefs. Die OZ hatte am Dienstag exklusiv über die geheimen Planungen berichtet.

Vor allem Linken-Chefin Eva-Maria Kröger attackiert Madsen scharf. Dass Madsen keinen Kultursenator einstellen will, sei ein Fehler. „Kultur ist dem OB offensichtlich nicht wichtig genug. Stattdessen gibt es bald einen Referenten für Facebook und Instagram. Was soll dieser Mitarbeiter den ganzen Tag machen? Ich fürchte, hier geht es nur um Selbstdarstellung“, so Kröger.

Eindruck: Madsen will nur seinen Einfluss vergrößern

Dass Madsen zusätzliche Ämter in seinen eigenen Verwaltungsbereich ziehen will, hält die Linke ebenfalls für falsch: „Der Vorschlag des Oberbürgermeisters erweckt den Eindruck, Madsen will mehr Einfluss haben – noch mehr als sein Vorgänger Roland Methling. Zudem werden einerseits Doppelstrukturen geschaffen und andererseits gut funktionierende Bereiche entzweit.“

Der OB habe vorab weder die Fraktionen noch die Personalvertreter im Rathaus informiert: „Als uns vor Wochen zu Ohren kam, dass Madsen Ämter hin- und herschieben wolle, haben wir versucht, mit ihm darüber zu reden. Kein Rückruf, keine Reaktion. Stattdessen bricht er ein ganz wichtiges Wahlversprechen und schottet sich ab. Wir müssen uns wohl wieder an Alleingänge des Oberbürgermeisters gewöhnen“, sagt Kröger.

Der OB hatte gegenüber der OZ seine Ideen unter anderem damit begründet, dass die Verwaltung dank der neuen Strukturen schneller arbeiten und schneller Ergebnisse liefern könne.

„PR-Maßnahmen für den OB“

Auch Sybille Bachmann (Rostocker Bund) wird deutlich. Dass Madsen Sozialsenator Bockhahn (Linke) den Sport-Bereich wegnehmen will, mache keinen Sinn. Die Bereiche Schule und Sport würden zusammengehören. „Das dürfte eine PR-Maßnahme für den OB sein, bei der künftig auch der Referent für soziale Medien sein Können zeigen kann.“ Madsen gilt als Sportfan, zeigt sich gerne bei Spielen von Handballern und auch Basketballern.

Zudem plant der OB, der Stadtplanung auch noch das Thema Denkmalschutz zu übertragen: ein Fehler, sagt Bachmann. Das Amt sei bereits häufig überlastet. „Das ist kaum nachvollziehbar. Die Wirtschaft erhält erneut kein eigenständiges Gesicht, die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde haben in diesem Rahmen nichts zu suchen.“

