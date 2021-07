Kritik an Madsens Reise zur EM nach Baku: Was sagt Rostocks OB dazu?

Rostock

Ein Däne in Baku: Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) war am Sonnabend live beim Viertelfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft. Mitten im Fanblock und im dänischen Trikot jubelte er über den Sieg „seiner“ Mannschaft – das zeigten Livebilder der Fernsehkameras. Der Fakt, dass er dabei keine Maske trug, sorgte in der Heimat für Diskussionen.

Am Montag war Madsen zurück aus Aserbaidschan und wieder im Rostocker Rathaus, wollte Nachfragen der OSTSEE-ZEITUNG zu seinem Ausflug aber nicht beantworten. Im Gespräch verwies er nur darauf, dass es sich nicht um dienstliche Angelegenheiten, sondern um eine private Reise gehandelt habe, die er nicht kommentieren werde.

Kritik in den sozialen Medien

Öffentliche Kritik an seinem Kurztrip kommt von Rostocks Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. „Mal eben fix rüber gedüst ins autoritäre Aserbaidschan… lohnt sich ja für eine Runde Fussball“, kommentierte sie Madsens Ausflug sarkastisch auf Twitter.

Kröger störte sich nicht nur an der Klimabilanz der Reise – immerhin liegt Baku rund 3000 Kilometer Luftlinie von Rostock entfernt. Sondern auch daran, dass gerade der Staat Aserbaidschan, in dem Madsen kurz weilte, immer wieder wegen Verletzungen der Menschenrechte kritisiert wird.

Kontroverse Debatte bereits nach Hansa-Spiel

Für den Rostocker Oberbürgermeister ist es das zweite Mal in kurzer Zeit, dass sein Besuch beim Fußball in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird. Als der FC Hansa den Aufstieg in die Zweite Fußball Bundesliga schaffte, hatte Madsen nicht nur 7000 Zuschauer im Stadion ermöglicht, sondern auch selbst mitgefeiert – ebenfalls ohne Maske. Kritikern seines Verhaltens entgegnete der 48-Jährige damals: „Ja, ich habe gefeiert. Vermutlich brauchte ich nach einem Jahr Pandemie auch mal ein Ventil.“

Warum er nun für ein einziges Fußballspiel sogar nach Baku flog, bleibt Madsens Geheimnis. Klar ist nur: Auf eine solch erfolgreiche EM-Teilnahme haben die Dänen lange warten müssen. Nach 1992 steht die Nationalmannschaft des skandinavischen Landes erstmals wieder im Halbfinale einer Europameisterschaft.

Gegner des Viertelfinalspiels, das Madsen live verfolgte, war Tschechien. Die UEFA hatte allen Stadionbesuchern in Baku allerdings das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes vorgeschrieben. Ausnahmen galten nur, sofern gegessen oder getrunken wird – der Rostocker OB hatte einen Bierbecher in der Hand. Der Abstand zu den Sitznachbarn schien gewahrt, außerdem trugen auch die anderen Dänemark-Fans keine Masken. Ein entsprechender OZ-Bericht sorgte für schon am Sonntag für heftige Debatten unter den Lesern. Muss sich das Oberhaupt einer deutschen Großstadt seiner Vorbildwirkung in jeder Minute bewusst sein?

Zum Finale nach London?

Ab kommender Woche ist Rostocks Stadtoberhaupt offiziell im Urlaub. Ob er weitere EM-Spiele seiner dänischen Mannschaft live verfolgen wird, ist fraglich. Das Halbfinale, das am Mittwoch in London ausgetragten wird, ist für Dänen-Fans zumindest tabu. England hat die Einreise der Skandinavier nach London durch Quarantäne-Auflagen unmöglich gemacht.

Medienberichten zufolge soll es aber für das Finale am 11. Juli, das ebenfalls in London ausgetragen wird, Ausnahmen geben. Sollten die Dänen es bis dahin schaffen, könnten durch eine Sonderregelung immerhin 1000 ihrer Fans nach London einreisen.

In der Heimat fordert Madsen unterdessen strengere Regeln für diejenigen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. In einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ erklärte er: „Der Alltag für Ungeimpfte muss unangenehmer sein.“ Noch im gleichen Interview warb der Däne aber auch einen entspannteren Umgang mit Fußballfans. „Es ist vermutlich nicht ganz so klug, wenn man die Leute ausgerechnet jetzt durch ganz Europa von einem Stadion zum anderen fliegen lässt. Wenn die Kopenhagener aber im Stadion sitzen statt in der Kneipe oder zu Hause, dann ist das vielleicht gar nicht falsch“, sagte Madsen.

Von Claudia Labude-Gericke