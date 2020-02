Kritik an Mensa-Bauplänen in Rostock: Wo bleibt die Erinnerung an Betty? 

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Die Pläne für eine neue Mensa und ein Wohnheim am Rostocker Campus Ulmenstraße stehen weiter in der Kritik. Nachdem der Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt das Projekt in seiner jetzigen Form ablehnte, stimmte der Bauausschuss der Bürgerschaft nun zwar mit knapper Mehrheit dafür. Doch auch hier gab es eine kontroverse Diskussion. Grund: Das abgerissene Elisabethheim spiegelt sich nicht in dem neuen Gebäude wider. Dabei sei genau das in vorherigen Vorstellungsrunden versprochen worden, wie es heißt.

„Uns wurde versichert: Das Elisabeth-Heim wird erkennbar sein und im Eingangsbereich wird umfassend über die Geschichte des Gebäudes informiert“, sagt Helge Bothur (Linke). Hintergrund: Der Abriss der ehemaligen Orthopädie war vor zwei Jahren von massiven Protesten begleitet worden – rettet „Betty“, so der Tenor.

Begrenztes Budget spielte eine Rolle

So sah das Elisabethheim aus. Quelle: OVE ARSCHOLL

Wie der Bauherr, das Studierendenwerk Rostock-Wismar, nun auf OZ-Nachfrage mitteilt, sei eine mögliche Nachbildung der Fassade auch geprüft worden. „Da der Neubau jedoch eine andere Geschosshöhe, eine andere Kubatur und auch eine völlig andere Nutzung vorsieht, haben wir uns gegen einen Nachbau der Fassade entschieden“, sagt Sprecherin Malena Wiechers.

Bei der Entscheidung habe auch das begrenzte Budget des Studierendenwerkes eine Rolle gespielt. „Der jetzige Entwurf ist gestalterisch an die umliegende Bebauung angepasst und fügt sich aus unserer Sicht sehr gut in die KTV ein“, so Wiechers. Das Werk wolle weiterhin an das ehemalige Gebäude erinnern. „Wir haben verschiedene Ideen; eine Entscheidung ist jedoch noch nicht getroffen“, sagt Wiechers.

Auch lobende Worte im Ausschuss

Im Bauausschuss hat es auch lobende Worte für die Entwürfe gegeben. „Die Pläne sind modern und zeitgemäß“, sagt Jana Blaschka (UFR). Jaqueline Dejosez ( SPD) verwies darauf, wie dringend die Studenten Mensa und Wohnraum brauchen.

Lesen Sie auch

Über den Autor

Von André Horn