Kritik an Rostocks OB Madsen nach Hansa-Feier: Was wäre die Alternative gewesen?

Rostock

Die Bilder von Tausenden feiernden Hansa-Fans in Rostock – dicht an dicht, meist ohne Maske – wirken in der aktuellen Lage noch immer befremdlich: Theater sind noch geschlossen, kleine Bühnen und Clubs ebenfalls. Aber auf dem Neuen Markt darf die ganz große Party stattfinden? Verständlich, dass dies in Branchen, die seit Monaten geschlossen sind, übel aufstößt.

Und dennoch: Wer sich nun über Rostock und allen voran Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen aufregt, sollte sich eine Frage stellen: Was wäre denn die Alternative gewesen? Feiereien zum Hansa-Aufstieg verbieten? Notfalls die Menschenmassen mit Wasserwerfern und Polizeigewalt auseinander treiben? Dann hätte Rostock Szenen wie in Dresden erlebt – mit fast 200 Verletzten und massiven Ausschreitungen. Genau das war nicht gewollt, genau das haben die Verantwortlichen verhindert.

Und was hätte der OB anders machen sollen? Alle Menschen von sich weisen, auf Abstand achten?Nach einem Jahr im „Zurückhaltungsmodus“ hatten sich Rostocker, Fans und auch der OB ein klein wenig Ausgelassenheit verdient. Am Ende sind wir alle nur Menschen, die nach der „alten“ Normalität lechzen. Dass die in greifbarer Nähe ist, haben sich alle hart erarbeitet.

Von Andreas Meyer