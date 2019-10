Kritik aus dem Landkreis Rostock: Hat MV den Katastrophenschutz kaputt gespart?

Güstrow/Schwerin

Der Absturz des Eurofighters an der Müritz, die Waldbrände auf Usedom und die Brandkatastrophe vor einem Monat rund um Lübtheen: Nach den Großeinsätzen der vergangenen Wochen in MV will das Land mehr Geld in den Katastrophenschutz investieren. Doch nun gibt es Kritik – vor allem aus dem Landkreis Rostock: Die Mittel, die Schwerin bereitstellen will, reichen nicht aus. Und: „Das Land hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Katastrophenschutzeinheiten runtergefahren. Das war ein Fehler“, sagt Mayk Tessin, Kreisbrandmeister im Landkreis Rostock.

Fahrzeug-Flotte ist veraltet

Jahrelang habe Schwerin die Sondereinheiten von Feuerwehren und Rettungsdiensten stiefmütterlich behandelt, heißt es aus dem Landratsamt in Güstrow. „Wir haben einen enormen Investitionsstau“, so Kreisbrandmeister Tessin. „Der Großteil unserer Fahrzeuge ist in den 1990er Jahren mit Mitteln des Bundes und des Landes angeschafft worden. Aber diese Technik ist jetzt über 20 Jahre alt.“ Allein im Landkreis Rostock müssten in den kommenden Jahren 80 Fahrzeuge ausgetauscht werden. Das Land wolle aber gerade mal gut die Hälfte bezahlen: „Den Rest müssen wir selbst aufbringen. Das macht um die acht Millionen Euro. Das können wir uns nicht leisten“, sagt Tessin. In den anderen Landkreisen sehe es nicht besser aus.

Wenige Einheiten nach der Reform

Und noch einen Punkt kritisiert der Landkreis Rostock scharf: „Anfang 2018 ist die Neukonzeption des Katastrophenschutzes in Kraft getreten. Und bei der hat das Land sogar funktionierende Einheiten gestrichen“, klagt Tessin. Die Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen sollen laut den Planungen jeweils einen Löschzug für Großbrände verlieren. Ludwigslust-Parchim, der Landkreis Rostock sowie die Mecklenburgische Seenplatte sollen zudem Sanitätszüge aufgeben. „Wir haben mehrfach gegen diese Planung protestiert. Sie erschließt sich uns nicht“, so Tessin. Im Gegenteil: „Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Einheiten im Land.“

Veraltete Daten sind die Grundlage

Mit der Begründung aus Schwerin will er sich nicht zufrieden geben: „Das Land stützt seine Planungen auf alte Daten.“ Im Innenministerium sei zuletzt in den Jahren 2000 bis 2005 eine „Gefährdungsanalyse“ für alle Regionen in Auftrag gegeben – und diese Einschätzungen als Grundlage für die aktuellen Planungen genommen worden. „Aus unserer Sicht hat sich die Gefahrenlage aber dramatisch geändert. Der Landkreis Rostock zum Beispiel wächst. Es kommen mehr und mehr Urlauber zu uns, wir haben eine wachsende Industrie. Wir sind das Zentrum der Wirtschaft in MV, haben große Waldgebiete. Wir brauchen neue Gefahrenanalysen“, fordert der Kreisbrandmeister.

MV plant „Landeseinheiten“

Das Schweriner Innenministerium wehrt sich gegen die Kritik „von der Basis“, kann sie aber nicht komplett entkräften: „Wir haben eine Mindestanzahl an Katastrophenschutzeinheiten festgelegt“, sagt Marion Schlender, die Sprecherin von Innenminister Lorenz Caffier ( CDU). Und ja: Die reine Anzahl dieser Einheiten habe sich verringert. Dann kommt das Aber aus Schwerin: In den kommenden Jahren sollen „Landeseinheiten“ aufgestellt werden, die in ganz MV die „regionalen Kräfte“ unterstützen – und Einheiten für neue, besondere Aufgaben bilden. „In der Gesamtheit haben wir das Gefahrenabwehrpotenzial erhöht.“ Schlender räumt aber ein, dass in der Tat die 14 Jahre alte Analyse die Gefahrengrundlage für alle Planungen sei. „Diese Gefahrenanalyse wurde aber kontinuierlich ergänzt und verbessert.“

Geld für neue Fahrzeuge

Das Innenministerium räumt ein, dass der Bedarf an neuen Fahrzeugen beim Katastrophenschutz in MV groß sei. „ Fahrzeuge, die 1995 oder früher beschafft wurden, haben wir bei den Planungen nicht mehr berücksichtigt. Sie werden ausgetauscht. Die Kosten trägt zu 100 Prozent das Land.“ 256 neue Fahrzeuge will das Ministerium anschaffen, 603 Fahrzeuge stehen dem Katastropenschutz insgesamt zur Verfügung. Der Landkreis Rostock habe bereits zwölf neue Autos erhalten, 26 weitere sollen in den nächsten Jahren folgen. „Für alle anderen durch die Landkreise oder Kommunen selbst zu ersetzenden Fahrzeuge können Zuwendungen bei uns beantragt werden.“ Nach den Waldbränden 2018 und 2019 habe das Land entschieden, 50 Millionen Euro zusätzlich für den Brandschutz auszugeben. Und: Nach den Waldbränden bei Lübtheen sei entschieden worden, acht Spezialfahrzeuge für Waldbrände anzuschaffen – eines für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt in MV. Auch daran wolle sich das Land finanziell beteiligen.

Von Andreas Meyer