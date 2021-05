Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen zieht Konsequenzen aus der Verwüstung des Leichtathletikstadions nach dem Hansa-Aufstieg: „Wir brauchen eine Videoüberwachung rund um das Ostseestadion – vor allem für die Bereiche, die der Stadt gehören. Zäune allein scheinen nicht mehr zu reichen“, sagt der Rathaus-Chef der OZ.

Und: Madsen reagierte am Dienstag nach dem Aufstiegsfinale gegen den VfB Lübeck auch auf die anhaltende Kritik an seinem Verhalten: „Ja, ich habe gefeiert. Vermutlich brauchte ich nach einem Jahr Pandemie auch mal ein Ventil.“

Stadion schwer beschädigt

Den Aufstieg der Hanseaten in das Unterhaus der Bundesliga hatten zunächst 7500 Fans im Ostseestadion lautstark zelebriert. Später zogen Tausende Anhänger vor das Rostocker Rathaus, um auf dem Neuen Markt die Aufstiegshelden des FC Hansa zu bejubeln.

Doch die Feierei hatte auch Schattenseiten: Hunderte Hansa-Fans hatten schon während des Spiels das benachbarte Leichtathletikstadion gestürmt, Zäune niedergerissen. Die Arena, in der Ende Juli die deutschen Meisterschaften in den Altersklassen U20 und U18 stattfinden sollen, wurde dabei schwer beschädigt: Glasscherben in den Sprunggruben und auf den Laufbahnen, Brandspuren von Pyrotechnik auf der teuren Laufbahn.

In der Nacht brannte im Stadtteil KTV ein Erdbeer-Verkaufsstand, aus den Katakomben des Ostseestadions wurden zwei Fahrzeuge gestohlen. Die Polizei sprach im Anschluss von drei verletzten Beamten durch Pyrotechnik der Hansa-Anhänger.

Madsen will Lehren daraus ziehen

OB Madsen will aus den Vorfällen Lehren ziehen: „Die neue Saison wird total spannend – mit Spielen gegen den HSV, St. Pauli, Schalke 04, Dynamo Dresden. Aber viele dieser Spiele sind halt auch riskant.“ Gerade die Duelle mit den Ost- und Nordclubs dürften brisant werden: „Wir arbeiten bereits mit der Polizei und dem FC Hansa an einem neuen Sicherheitskonzept.“

Die Stadt will sich dabei auf den Schutz rund um das Stadion konzentrieren: „Auf den städtischen Anlagen und Flächen rund um das Stadion brauchen wir Videoüberwachung. Bisher ist das auch in der Verwaltung sehr kritisch gesehen worden, aber nun haben wir eine andere Lage.“ Wo die Kameras installiert werden sollen, wann sie in die Betrieb sein sollen – das sei noch zu klären.

Hansa setzt bereits Kameras ein

Im Ostseestadion selbst gibt es bereits Überwachungstechnik. „Sie ist Teil unseres Sicherheitskonzept“, so FC Hansa-Vorstandschef Robert Marien. „Wir haben viel Geld in die HD-Technik investiert. Die Polizei hat Zugriff auf die Bilder, wenn es darum geht, Straftaten aufzuklären.“

Für eine Ausweitung auch auf das Areal rund um das Stadion bekommt Madsen bereits Rückendeckung der Rostocker CDU: „Wir dürfen uns diese Form der Ausschreitungen nicht mehr bieten lassen und brauchen geeignete Mittel, um so etwas zu verhindern oder die Täter schnell zu identifizieren.“

Madsen verteidigt sich gegen Kritik

Bereits am Wochenende war Kritik an Madsens Verhalten laut geworden: In den sozialen Medien kursieren Bilder des Rostocker OB, wie er sich mit Spielern des FC Hansa in den Armen liegt und wie er zum Lied „Cordula Grün“ mit Bier in der Hand und Schal um den Hals mit Spielerfrauen in der Hansa-Kabine im Ostseestadion tanzt. Ohne Maske.

Sowohl Rostocks Linke als auch die Jusos kritisieren den OB scharf, er habe in der Pandemie eine Vorbildfunktion – und diese nicht erfüllt. Am Tag nach der Verwüstung des Leichtathletikstadions sei er zwar vor Ort gewesen, habe sich aber mehr für Selfies als Gespräche mit den betroffenen Vereinen interessiert.

„Das stimmt so nicht“, sagt Madsen jetzt. „Ich habe mich bei den Helfern bedankt, mir ein Bild von der Lage gemacht und sofort Reparaturmaßnahmen angeschoben.“ Ja, viele Leute hätten im Freudentaumel des Aufstiegs mit ihm Fotos machen wollen: „Jeder im Stadion war getestet.“ Die Gefahr also gering.

„Ich habe auch mal ein Ventil gebraucht. Nach dem Abpfiff war ich erleichtert, einfach glücklich.“ Schließlich habe er nicht nur den Hansa-Aufstieg, sondern auch die erste Meisterschaft seines Lieblingsvereins gefeiert: Bröndy Kopenhagen hat in Dänemark den Titel erstmals seit 2005 geholt.

Den Vandalismus verurteilt Madsen scharf, aber: „Man muss auch klar sagen, dass sich die allermeisten Fans toll verhalten haben – im Stadion und auch danach.“ Bei den Feiern anderer Vereine – in Dresden zum Beispiel – sei die Lage eskaliert. Dort gab es 200 Verletzte. „Dagegen ist in Rostock alles im Rahmen geblieben.“

Von Andreas Meyer