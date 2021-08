Kritzmow

Die Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) kommt nicht alle Tage zu Besuch. Umso überraschender war es für die Sportschützen aus Kritzmow, dass sich die Politikerin auf den Weg in das mecklenburgische Dorf gemacht hat, um sich das Vereinsgelände anzusehen und mit den Sportschützen ins Gespräch zu kommen. Mit im Gepäck hatte die 46-Jährige einen Scheck über 700 Euro.

„Wir sind mit ihr rumgegangen, sie hat sich unseren wunderschönen Schießstand angesehen und wir haben uns gut mit Birgit Hesse unterhalten“, sagt Vereinsvorsitzender Dietholf Plagemann. Die 700 Euro wurden in vier neue Bogenscheiben investiert. „Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut“, sagt der 71-Jährige. Insgesamt haben die Scheiben 1400 Euro gekostet. Mit der Spende brauchte der Verein nun nur noch die Hälfte zu zahlen. „Die Landtagspräsidentin hat sich die Bogenanlage angeguckt und sie auch mal selbst ausprobiert“, erzählt Dietholf Plagemann.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

18 Kinder und Jugendliche schießen hier

Das Geld kommt aus dem Bündnis „Wir. Erfolg braucht Vielfalt“. Dies hatte die damalige Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider ins Leben gerufen. Es soll ein offenes und tolerantes Mecklenburg-Vorpommern fördern und stärken. Viele Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen unterstützen das Bündnis, um Vereine und Initiativen vor Ort zu unterstützen.

Dietholf Plagemann (71) an den Bogenscheiben auf dem Gelände des Vereins am Wilsener Weg Quelle: Stefanie Adomeit

Der Kritzmower Schützenverein zählt derzeit 119 Mitglieder aus dem Dorf und der Hansestadt. Davon trainieren 18 Kinder und Jugendliche hier. „Das Problem ist allerdings, dass wir nur vier Schießstände für Luftdruck haben“, sagt Dietholf Plagemann. Das bedeute für die Trainer, dass sie drei- bis viermal in der Woche auf den Schießstand kommen müssen, um den Nachwuchs zu trainieren. Aber der Verein hat schon eine Lösung parat. Auf dem Dach sollen noch sechs weitere Stände entstehen. Über eine Wendeltreppe sollen diese dann erreichbar sein.

Ein Luftdruckgewehr kostet rund 2000 Euro

Die Schießanlage am Wilsener Weg gibt es bereits seit den 1960er Jahren. „Es ist das Gelände des ehemaligen Vereins Dynamo Nord. Wir hatten Glück, dass ein Trainer während der Wendezeit den Verein weitergeführt hat“, sagt Dietholf Plagemann. Bis zum Jahr 2010 hieß der allerdings Warnemünder Schützenverein. Doch weil der Sportschützenverein nicht viel mit Warnemünde zu tun hatte, beschlossen die Mitglieder, ihn im Jahr 2010 umzubenennen. Seitdem nennt er sich Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V.. Das derzeit jüngste Mitglied im Verein ist zehn Jahre alt, das älteste 82 Jahre.

Schütze Dietholf Plagemann in der Schießhalle. Er zielt am liebsten mit seiner Luftdruckpistole. Quelle: Stefanie Adomeit

Der Schießsport ist ein teures Vergnügen. „Aber nur für den Verein, nicht für die Mitglieder“, sagt Dietholf Plagemann mit einem Augenzwinkern. Ein Luftdruckgewehr kostet knapp 2000 Euro und ein Lichtpunktgewehr um die 1500 Euro. Ein Lichtpunktgewehr werde mit einer Batterie betrieben. Es sendet einen Lichtpunkt auf eine Scheibe. Dahin, wo der Schuss theoretisch getroffen hätte. Da Kinder erst ab 12 Jahre mit Luftdruck schießen dürfen, ist das eine gute Möglichkeit für die Jüngeren zum Üben.

Frauenquote liegt bei den Schützen bei 50 Prozent

Wer glaubt, Schießen sei nur was für Jungs, irrt sich. In Kritzmow halten sich Frauen und Männer die Waage. „Meine Ehefrau war auch mal eine sehr gute Schützin“, sagt Dietholf Plagemann. Er selbst schieße mit einer Luftdruckpistole. Mehr als 2000 Euro hat diese gekostet. „Aber die Waffe alleine macht es nicht“, betont der Rostocker Schütze. Um zu treffen, brauche es Konzentration und eine gute Körperhaltung. „Die Atmung muss stimmen und man muss seine innere Ruhe finden, um einen gezielten Schuss abzugeben“, erklärt der rüstige Senior.

Der Schießstand des Vereins Quelle: Stefanie Adomeit

Info: Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V., Tel.: 0381 / 4033832, Mitgliedsbeitrag pro Jahr bis 15 Jahre 100 Euro und Erwachsene 180 Euro, trainiert wird am Wilsener Weg in Kritzmow nachmittags in der Woche und am Sonntagvormittag.

Von Stefanie Adomeit