Kritzmow

Raus aus den vier Wänden und rein ins Beet. Für die Kinder der Kritzmower Kita „Schwalbennest“ gehört Gartenarbeit jetzt zum Kindergartenalltag. „Wir haben uns überlegt, wie wir unseren Kindern die Natur näherbringen können“, sagt Kita-Leiterin Sandra Sonnefeld (48). Als sie die Chance bekommen haben, einen Kleingarten zu pachten, ergriffen sie diese.

Unterstützt werden Kinder und Erzieher*innen von der Ackerdemia e.V. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein und haben insgesamt 850 Lernorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, sagt Regionalkoordinatorin Barbara Nikolic (54). Ziel des Vereins ist es, dass jedes Kind einen Schulgarten hat. „Wir wollen, dass die Kinder wissen, was sie essen“, sagt sie.

Barbara Nikolic (54) ist Regionalkoordinatorin der Ackerdemia e.V. Sie betreut und informiert Kindergärten und Schulen. Quelle: Stefanie Adomeit

Währenddessen sitzt die sechsjährige Pia im Beet. „Wir haben Löcher gebuddelt, dann Wasser hineingegossen und danach die Pflanzen eingesetzt“, sagt sie. Pia ist heute eine von insgesamt 23 Kindern, die Kohlrabi, Palmkohl, Rote Beete oder Mangold einpflanzen. Jede Gruppe hat ihr eigenes Beet.

Seit dem vorigen Jahr hat die Kita den Garten gepachtet, bis die Kinder Pflanzen konnten, musste in dem Garten allerdings einiges vorbereitet werden. „Es ist ein großes Gemeinschaftsprojekt“, sagt Sandra Sonnefeld. Der Bürgermeister übernimmt die Pacht für den Garten, Eltern investierten bereits viel Zeit und Arbeit, um alles vorzubereiten und ein Elternteil sponserte gar den dreistelligen Jahresbeitrag für die Ackerdemie, vom Baumarkt gab es einen Gutschein für Schubkarren.

„Das Besondere hier in Kritzmow – die gesamte Kita macht mit. Das ist schon einzigartig“, sagt Barbara Nikolic. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es in diesem Jahr 46 Lernorte. In Rostock und im Landkreis nehmen vier Kindergärten und sechs Schulen an dem Projekt teil.

„Die Kinder kommen dreckig aus dem Garten und haben Spaß – da haben wir unser Ziel schon erreicht“, sagt Sandra Sonnefeld mit einem Augenzwinkern. Sie hat für den neu gepachteten Garten noch einiges geplant. „Wir wollen für schlechtes Wetter noch ein Gartenhäuschen aufstellen und eine Forscherecke einrichten“, sagt sie. Ihr sei wichtig, dass der Garten nicht nur zum Arbeiten gedacht ist: „Die Kinder sollen hier auch entspannen und entdecken und natürlich auch von dem Gemüse naschen.“

Leiterin Sandra Sonnefeld (48) zeigt stolz das Banner am Zaun der Kita "Schwalbennest" in Kritzmow. Quelle: Stefanie Adomeit

Im Vorfeld der Pflanzungen werden die Erzieher zu den verschiedenen Gartenthemen geschult. Jede Woche bekommen sie einen Newsletter mit Informationen, was im Garten zu tun ist oder was es zu beobachten gibt.

Die Schulen und Kindergärten tragen für das Projekt einen Eigenanteil. „Damit das Material auch wertgeschätzt wird“, sagt Barbara Nikolic. Für den Verein gebe es außerdem Förderpartner aus der Politik oder Stiftungen.

Infos zu dem Bildungsprogramm: www.gemueseackerdemie.de

Von Stefanie Adomeit