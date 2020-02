Kritzmows Feuerwehr bekommt ein neues Gerätehaus

Kritzmow

Ein kleines, altes Gerätehaus, keine Sanitärräume und kaum Platz für Fahrzeuge: Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmow platzt aus allen Nähten. „Es entspricht nicht mehr den Anforderungen“, betont Alexander Stuth, der seit acht Jahren in der Feuerwehr aktiv ist. „Nach einem Einsatz haben wir keine Möglichkeit, dort zu duschen. Die Toiletten müssen sich Männer und Frauen teilen und auch unser Aufenthaltsraum ist zu klein. Das haben wir bei der Jahreshauptversammlung wieder gemerkt.“

Stuth freut sich daher, dass nun Abhilfe geschaffen werden soll. „Wir drängen seit Jahren auf ein größeres und moderneres Haus und sind froh, dass das nun klappt. Die Sportler haben ein neues Sportlerheim bekommen und wir bekommen einen Neubau unseres Gerätehauses.“

150 000 Euro im Haushalt eingestellt

Der Neubau wurde in der vergangenen Gemeindevertretersitzung in Kritzmow einstimmig beschlossen. „Wir überlegen seit Jahren, wie wir die Gemeinde weiterentwickeln können, haben uns jetzt um Kita, das Sportlerheim und die Straßen gekümmert“, sagt Bürgermeister Leif Kaiser. „Jetzt ist die Feuerwehr dran.“ 150 000 Euro werden im Haushalt für das Vorhaben eingestellt, zum Jahresende soll die Ausschreibung erfolgen und im Frühjahr 2021 mit dem Bau begonnen werden.

Auf der Wiese nordwestlich der Norma-Filiale im Zanderweg soll ein neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Kritzmow entstehen. Quelle: Ove Arscholl

Neubau an neuem Standort

Die Freiwillige Feuerwehr wird nicht nur ein neues Gebäude bekommen, sondern auch an einen neuen Standort ziehen. „Aktuell befindet sich die Feuerwehr von der Hauptstraße ab in einer Stichstraße. Da ist kein Platz für eine Entwicklung“, sagt der Politiker. Das bestätigt Alexander Stuth. „Da grenzen direkt Gärten und Häuser an, da lässt sich nichts erweitern.“ Am neuen Standort sei genügend Platz für Fahrzeuge, für eine Waschhalle, einen Veranstaltungsplatz und für die Jugendfeuerwehr.

Bürgermeister Kaiser kennt weitere Vorteile. „Der neue Standort am Zanderweg wäre mitten in der Gemeinde. Das wird auch die Kameraden motivieren. Außerdem könnte so auch das Ehrenamt weiter in den Fokus der Bevölkerung rücken. „Wir wollen ein Zeichen setzen – ein neues Haus mit neuer Technik bringt vielleicht den ein oder anderen dazu, über das Ehrenamt nachzudenken.“

Mehr Personal – aber wenig Tageseinsatzbereitschaft

Das würde der von Personalnot geplagten Feuerwehr helfen. „Von der Technik her sind wir ganz gut ausgestattet“, sagt Stuth. „Es ist uns gelungen, neue Kollegen zu gewinnen. Aktuell sind wir 21 Kollegen, aber da ist noch Luft nach oben. Andere Dörfer sind kleiner, haben aber mehr Mitglieder in der Feuerwehr.“ Einer der Gründe ist, dass viele Einwohner Kritzmows tagsüber außerhalb des Ortes, hauptsächlich in Rostock, arbeiten und es daher Probleme gibt, die Tageseinsatzbereitschaft zu gewährleisten. „Wenn abends die Sirene geht, bekommen wir das Fahrzeug ganz gut besetzt, aber tagsüber ist das ein Problem“, sagt der Feuerwehrmann.

Festwiese soll entstehen

Geplant ist für die Gemeinde Kritzmow auch eine neue Festwiese. Diese soll neben dem geplanten Feuerwehr-Gerätehaus entstehen und unter anderem als Ort für das Sommer- und Gemeindefest dienen. „Durch die neue Krippe und das Sportlerheim haben wir eine große Fläche für Veranstaltungen verloren“, sagt Kaiser. „Daher wird es eine neue Festwiese geben, die, genauso wie die Feuerwehr, in die Mitte der Gemeinde gerückt werden soll.“

