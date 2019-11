Kita „Schwalbennest“ in Kritzmow bezogen

Kritzmow

Da werden die Kleinen staunen: Ihr neues „Schwalbennest“ in Kritzmow ist fertig. Erzieherinnen und Hausmeister haben in den letzten zwei Tagen gewirbelt und den Umzug vom alten maroden Krippengebäude im Biestower Weg zum neuen Haus am Kita-, Schul- und Sportcampus gestemmt. „Alle waren ganz emsig und fleißig“, erzählt Kita-Leiterin Sandra Sonnefeld, „und in großer Vorfreude.“

Nun ist es soweit. Krippenkinder und Kita-Knirpse beziehen am 28. November ihre neuen Räume. Hell und freundlich, neu möbliert. „Wir sind schon ganz aufgeregt, wie die Kinder reagieren“, sagt Viola Walther, die am Tag davor noch Spielzeug aus der Umzugskiste ins Regal räumt. „Mal sehen, was sie wiedererkennen“, wirft Christine Staerke ein und schwingt noch den Besen. „Na, uns werden sie schon erkennen“, sagt Nancy Saß. Alle lachen.

1,1 Millionen Euro Förderung für das Projekt

Knapp drei Millionen Euro hat der Neubau auf dem Campus gekostet. Mit rund 1,1 Millionen Euro Fördermitteln wurde die Gemeinde unterstützt. Blieben dennoch fast zwei Millionen Euro, die sie selbst aufbringen musste. „Ein Kraftakt“, sagt Bürgermeister Leif Kaiser, „unsere Reserven sind aufgebraucht. Dabei haben wir perspektivisch noch viele Projekte anzuschieben.“

Dennoch: Der Neubau musste sein. „ Kritzmow wächst“, sagt Kaiser. Viele junge Familien hätten sich in den neuen Wohngebieten angesiedelt und bekämen Zuwachs. „Allein 2018 wurden 50 Babys in Kritzmow geboren. Und in diesem Jahr werden es nicht weniger“, erklärt der Bürgermeister.

Die alte Krippe, ein Bau aus den 1970er Jahren, war längst nicht mehr aufnahmefähig. Eine Sanierung des Hauses hatte die Gemeinde aus wirtschaftlichen Gründen verworfen. 2016 wurde die Erweiterung der Kindereinrichtung am Campus beschlossen. Im August 2018 gab es die Baugenehmigung für das Vorhaben, im September wurde mit der Erschließung begonnen und im März dieses Jahres war Richtfest. Mit leichter Verzögerung wurde der Bau nun am 27. November offiziell eröffnet.

30 zusätzliche Kindergartenplätze sind entstanden

Im Neubau gibt es jetzt 66 Krippenplätze im Erdgeschoss, außerdem sind im Haus 30 zusätzliche Kindergartenplätze entstanden. „Alle neuen Plätze sind schon vergeben“, berichtet Susann Wieland vom Träger der Einrichtung, dem DRK-Kreisverband Bad Doberan. Insgesamt hat das „Schwalbennest“ in Kritzmow nun 132 Kindergartenplätze. Dazu kommen 220 Hortkinder, die in Kritzmow betreut werden. 30 Mitarbeiter kümmern sich um die Kleinen in Kita und Hort. Auch sie finden nun beste Arbeitsbedingungen vor.

„Ein ordentliches Objekt“, befindet Mario Wiefel, Geschäftsführer des Baubetriebes AIB-Bauplanung Nord, der schon mehrere Projekte, wie die Grundschule und die Sporthalle in der Gemeinde, umgesetzt hat. „Die Kinder werden das Haus schnell in Beschlag nehmen“, ist sich Wiefel sicher.

Landrat Sebastian Constien beglückwünscht die Gemeinde: „Am Ende steht und fällt alles mit der Gemeindevertretung. Es war eine gute Entscheidung, für die Kinder ein neues Haus zu bauen.“ Susann Wieland vom Kita-Träger DRK lobt die gute Zusammenarbeit mit Gemeinde und Baubetrieb. „Wir fühlten uns fast selbst als Bauherr, so gut wurden wir auf Augenhöhe einbezogen“, betont Wieland.

Handwerker hatten bis zur vor Eröffnung zu tun

Am 28. November zieht Leben ins „Schwalbennest“, die jüngsten Kritzmower erobern die Räume. Außen wurde ein schöner Spielplatz mit Holzhäuschen und Kletterberg eingerichtet, die Handwerker haben gestern noch letzte Arbeiten verrichtet. „Wir sind glücklich, dass es jetzt los geht und freuen uns auf die strahlenden Kinderaugen“, sagt Sandra Sonnefeld.

