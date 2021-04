Rostock

In den Impfzentren Mecklenburg-Vorpommerns bleiben Tausende Dosen Astrazeneca und Biontech ungenutzt liegen, während die niedergelassenen Hausärzte und -ärztinnen über zu geringe Lieferungen klagen.

Jörn v. Campenhausen erlebt in seiner Praxis in Kröpelin (Kreis Rostock) täglich, was es bedeutet, nur einen Bruchteil seiner Patientinnen und Patienten die gewünschte Impfung ermöglichen zu können. Er geht mit der Bundes- und Landesregierung hart ins Gericht.

Was werfen Sie Bund und Land konkret vor?

Im November letzten Jahres kam ein erster Impfstoff auf den Markt. Die Bundesregierung samt Ländern und Kreisen sagte klar und deutlich, dass die Impfstrategie nur zentral geplant vonstattengehen soll. Hausärzte, die bis dato geimpft haben – auch bei Epidemien – wurden für impfunfähig erklärt. Die Impfkampagne, die seitdem im Schneckentempo vonstattenging, wurde bis in den Februar trotz diverser Hinweise von Kassenärztlicher Bundesvereinigung und Hausarztverbänden nicht dezentral verlagert.

In den vergangenen zwei Wochen haben die Hausärzte durch ihr effektives Impfmanagement die Zahlen der Geimpften massiv erhöht. Nun beschließt der Bund auf Drängen der Länder die Halbierung der Impfstoffmenge an die Hausärzte, weil in den Impfzentren angeblich erhöhter Bedarf besteht. Die Ministerpräsidentin erdreistet sich, sich mit zehn Impfdosen in einer Hausarztpraxis beim Impfen ablichten zu lassen, während das Land beim Bund die Umverteilung der Impfdosen einfordert.

Der Landkreis Rostock kommt auf die glorreiche Idee, an dem dezentralsten Ort des Landkreises ein Impfzentrum aufzumachen, was von den Patienten zu Recht nicht angenommen wird. Dort werden jetzt Impfdosen an die Stadt Rostock verschenkt, anstatt sie an die Hausärzte im Landkreis abzugeben, die sie weiter verimpfen könnten – dort, wo die Patienten hingehen: in der Hausarztpraxis. Die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kreisen haben in einem Jahr nicht das geliefert, was stets versprochen wurde, wir könnten viel weiter sein.

Warum setzen Land und Kreise Ihrer Meinung nach so auf die Zentren? Geht es dabei um Geld?

Verwaltungen dienen nach meiner Einschätzung zunehmend sich selbst und nicht dem Bürger – quasi sich selbst erhaltende Organe. Die Bundesregierung hat den Impfzentren Bestandsschutz garantiert bis September. Die Honorierung dieser Zentren ist laut Presse attraktiver als das Honorar für Hausärzte. Warum sollte ein Landkreis oder eine Kommune dann eine lukrative Geldquelle schließen?Ich bekomme als Hausarzt 20 Euro pro Impfung. Ich mache dies gerne, damit meine vier Kinder nach einen Jahr Lockdown endlich wieder eine Jugend haben.

Was müssen Bundeskanzlerin Angela Merkel bzw. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in ihrer Impfstrategie ändern, damit wir die Pandemie in den Griff kriegen? Sollten sie Impfzentren schließen und die Impfungen stattdessen komplett dezentral ermöglichen?

Wir müssen endlich wegkommen von starren bürokratisch zementierten Regularien. Wenn diese Krise eines gezeigt hat, dann dass wir uns alle einen teuren, ineffizienten, unflexiblen Verwaltungsapparat leisten, der nicht liefern kann. Jeder geimpfte Patient ist ein Gewinn für uns alle, um aus dieser hässlichen Situation herauszufinden. Impfdosen müssen in maximal möglicher Menge zu jeder Zeit an allen Orten allen zur Verfügung stehen. Wir haben keine Zeit mehr zu verschwenden, indem wir uns mit Prinzipienreiterei und Starrsinn aufhalten. Warum nur im Impfzentrum mit Termin über eine Hotline, die nicht funktioniert, wochenlang warten, anstatt sich in der Arztpraxis impfen lassen? Wir Hausärzte sind seit Jahrzehnten erfahren in den Impfkampagnen. Wir können das.

Die Impfzentren haben ihre Bedeutung verloren. Anstatt unser aller Energie, Geld und Psyche mit aktionistischen Test- und Lockdown-Szenarien zu verbraten, sollte die gesamte Anstrengung in das schnellstmögliche unbürokratische Impfen konzentriert werden.

Was können Hausärzte leisten, das Impfzentren nicht hinbekommen?

Wir sind da. Unsere Patienten kennen uns und wir sie. Wir sind direkt vor Ort. Wir sind flexibel und nicht starr organisiert und die Impfzahlen der letzten zwei Wochen unterstreichen das. Warum muss Verwaltung ständig das Rad neu erfinden? Das Virus ist ziemlich flexibel und kreativ – wir sollten das auch sein.

Von Antje Bernstein