Kühlschrank defekt – schnelle Hilfe für Suppenküche in Rostock

Rostock

Zwölf Grad im Kühlschrank? Das ist eindeutig zu viel. Corinna Johnsen, Köchin der Rostocker Suppenküche, hat bei ihrem Kontrollgang am Sonntag als Erste bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Gleich am Montag rief sie auf der Suche nach einem Fachmann bei verschiedenen Rostocker Firmen an – vergebens. „Wir fahren derzeit nicht raus“ und „ein kaputter Kühlschrank ist keine Katastrophe“, lauteten die Antworten, die der Verein Wohltat bekam.

Geschäftsführerin Babette Limp-Schelling war verzweifelt: „Für uns wäre es sehr wohl eine Katastrophe gewesen, wenn wir keinen Ersatz bekommen hätten. Wir hätten alle Lebensmittel wegwerfen müssen, die darin gelagert werden.“ Und das sind derzeit besonders viele.

Ausstellungsstück steht jetzt in Suppenküche

Glück im Unglück: Das Unternehmen Gastrozeit aus Grimmen, das die gesamte Küche vor drei Jahren eingebaut hatte, schickte ohne langes Reden einen Monteur. Reparieren konnte der den Kühlschrank zwar auch nicht. Aber er lieferte einen Tag später ein neues Gerät, ein Ausstellungsstück, das die Firma eigentlich selber gebraucht hätte, um es den Kunden vorzuführen. Babette Limp-Schelling ist dankbar: „Das war wirklich Rettung aus großer Not. Wenn wir jetzt einen neuen Industriekühlschrank auf normalem Weg bestellt hätten, dann hätten wir mit Lieferzeiten von zwölf Wochen rechnen müssen.“

Hinzu kam, dass der Verein spontan gar kein Geld für eine solche Anschaffung hatte. „Ich konnte nicht sagen, ob und wann wir bezahlen können“, so die Vereinschefin. Doch auch dieses Problem ist inzwischen gelöst. Wohltat bat die Ostseesparkasse um Hilfe, diese wiederum startete eine Sammelaktion unter ihren Mitarbeitern und legte selbst noch etwas obendrauf. 1300 Euro konnte das Geldinstitut auf diese Weise an die Suppenküche überreichen.

Verein versorgt zusätzlich 250 Familien in betreuten Wohnformen

Dass der Betrieb weiter aufrechterhalten werden kann, ist laut Limp-Schelling in Corona-Zeiten besonders wichtig. Zwar werden derzeit nur etwa halb so viele Portionen wie üblich an den Ausgabestellen verteilt. Dafür aber versorgt der Verein zusätzlich etwa 250 Familien in betreuten Wohnformen mit Lebensmitteln, denn viele dieser Familien betreuen derzeit ihre Kinder daheim, die sonst in Schulen und Kindergärten mit kostenlosem Mittagessen versorgt werden.

Anzeigen wegen Lebensmittelausgabe Helfen ist manchmal nicht leicht. Diese Erfahrung macht der Rostocker Verein Wohltat in der Corona-Krise. Zwar erleben die Mitarbeiter auf der einen Seite große Solidarität, haben beispielsweise von der vietnamesischen Gemeinde Rostocks selbst genähte Schutzmasken bekommen. Auf der anderen Seite aber erzählt Chefin Babette Limp-Schelling, dass es unzählige Anzeigen gegen die Ausgabestellen der Suppenküche gibt – mehrheitlich anonymer Art. Die Frage vieler Anwohner, warum die Gastronomie schließen muss, diese Ausgabestellen aber geöffnet haben, beantwortet sie knapp: „Weil die Menschen, die dorthin gehen, darauf angewiesen sind.“ Dabei werde selbstverständlich auf reichlich Abstand geachtet, um Ansteckungen zu verhindern.

Möglich sei das, weil der Verein momentan ungewöhnlich viele Lebensmittelspenden vom Großhandel bekomme, der seine Waren wegen der Corona-Krise nicht an die Gastronomie verkaufen kann.

Von Katja Bülow