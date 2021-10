Kühlungsborn

Ein Kitesurfer treibt zu weit auf die Ostsee hinaus, Personen in der Nähe des Riesenrades in Kühlungsborn West schlagen Alarm: Dieser Vorfall sorgte am Sonntagnachmittag für einen großen Einsatz am Strand. Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis, die Seenotrettung und ein Hubschrauber machten sich auf die Suche nach dem Wassersportler – erfolglos. Der Kitesurfer konnte nicht gefunden werden, die Suchaktion wurde am Montag auch nicht fortgesetzt.

Möglich sei, dass der Kitesurfer von einem Schiff aus gestartet und dort wieder aufgenommen worden war. „Es handelte sich vermutlich um eine Fehlinterpretation der Leute an Land“, sagt Rainer Kulack, Vormann der Kühlungsborner Seenotretter der DGzRS, am darauf folgenden Tag und erklärt, wie der Einsatz ablief.

So lief die Suche ab

„Die Seenotrettung war maßgeblich am Einsatz beteiligt“, sagt Kulack. Nach der Alarmierung wurde vor Ort in ihrem Schiff, der „Konrad Otto“, der Suchtrupp gebildet – mit hinzugezogenen Einsatzkräften. Anschließend wurden die Routen festgelegt und die Suche ging los. „Bei einer Suchaktion wird darauf geachtet, dass die See flächendeckend abgesucht wird und uns nichts entgeht.“ Heißt konkret: Die vorhandenen Boote fahren in einer Linie parallel zum Strand die vorgesehene Route entlang.

„Bei einem Einsatz sind wir ständig mit der Seenotleitung in Kontakt, um eventuell die Suchrouten zu ändern“, Rainer Kulack, Vormann, DGzRS-Station Kühlungsborn. Quelle: Hans-Joachim Zeigert

Die Suchroute orientiert sich auch nach der Strömung und dem aktuellen Windstand, sowie der Berechnung, wo eine Person hingetrieben sein könnte, meint der Seenotretter. Im Idealfall können die Zeugen vor Ort Hinweise geben, wo eine Person hingetrieben wurde, die Seenotretter sind aber auch immer mit der Seenotleitung in Kontakt, um die Route eventuell zu ändern.

Verschiedene Aussagen – Suchgebiet wurde vergrößert

Weil Zeugen berichteten, dass der Kitesurfer in Richtung Westen abgetrieben ist, wurde das Gebiet zwischen Kühlungsborn und Rerik abgesucht. An Land suchten die Feuerwehrleute nach weiteren Zeugen. „Diese machten verschiedene Angaben, weshalb die Suche auch in Richtung Osten ausgeweitet wurde“, sagt Kulack weiter. Schließlich habe es auch Wind aus westlicher Richtung gegeben, unwahrscheinlich war es nicht, dass der Surfer gen Osten hätte treiben können.

Beim Sucheinsatz waren nicht nur die Boote der Feuerwehren und der Seenotrettung dabei, sondern auch der Marine – ein Minenjagdboot, der zur Mithilfe aufgerufen wurde. Das sei ein gängiges Verfahren, dass Schiffe im Suchgebiet, sofern sie sich dazu eignen, um Mithilfe gebeten werden, heißt es aus der Pressestelle der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. „Auch in diesem Fall wurde das Schiff mit eingesetzt und musste dem Ersuchen nachkommen.“

Suche nach Kitesurfer wurde abgebrochen

Stück für Stück wurde dann das Gebiet um Kühlungsborn abgesucht, der Surfer wurde aber nicht gefunden, erläutert Kulack den Einsatz weiter. Dass verschieden große Boote nach der Person gesucht haben, sei ein Vorteil. „Die Boote der Feuerwehr sind beispielsweise kleiner und wendiger. Sie eignen sich gut für die Suche im Flachwasserbereich“, sagt der Vormann der Seenotrettung.

Großaufgebot der Feuerwehr: Ein Kitesurfer soll am Sonntag zu weit aufs Meer hinaus gesegelt sein. Nach ihm wurde gesucht. Quelle: Cora Meyer

Zwischenzeitlich kamen auch Hubschrauber zum Einsatz, die in Querrichtung mit Wärmebildkameras nach dem Surfer suchten. „Auch diese konnten den Surfer oder sein Equipment nicht auffinden.“

Kiteausrüstung wurde auch nicht gefunden

Im Unglücksfall hätte die Kite- und Surfausrüstung an der Oberfläche schwimmen müssen, wäre also mit dem Hubschrauber zu sehen gewesen. Ein Zeuge hätte vor Ort gesagt, dass der Kitesurfer ein blau-weißes Segel gehabt hätte. Schließlich wurde die Suche gegen Abend mit Einbruch der Dunkelheit abgebrochen, da vieles darauf hin deutete, dass kein Notfall vorlag.

Ermittlungen hätten außerdem ergaben, dass niemand vermisst wird, hieß es. „Hätte man sich allerdings dafür entschieden, weiter zu suchen, dann hätte man das Suchgebiet ausgeweitet.“ Und: „Theoretisch hätten wir auch im Dunkeln weiter suchen können“, so der Seenotretter weiter. Der Abstand zwischen den suchenden Schiffen wäre dann kleiner geworden, damit alles im Blick ist, „die Lampen an Bord leuchten das Wasser aber so gut aus, dass man auch im Dunkeln arbeiten könnte.“ – Glücklicherweise war das nicht notwendig.

