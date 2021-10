Das Institut für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn hat eine neue Leiterin. Mit Claudia Stolle übernimmt erstmals in MV eine Frau die Führung eines Leibniz-Instituts. Die 44-Jährige will die Weltraum-Forschung in Kühlungsborn ausbauen – und freut sich nach Stationen in Toulouse, Kopenhagen und Potsdam wieder an der Ostsee zu sein.