Wer in Kühlungsborn oder Graal-Müritz Urlaub machen will, muss dafür vermutlich schon bald etwas mehr Geld einplanen. Beide Ostseebäder wollen die Kurabgabe anheben. Mit den neuen Preisen – Details stehen noch nicht fest – will Kühlungsborn am 1. Januar 2023 beginnen.

Bei den Urlaubern stößt diese Entscheidung auf Verständnis: „Es ist nachvollziehbar“, sagt Vera Gremke. „Die Leute wollen schließlich alles sauber haben.“ Sie und ihr Mann Thomas sind häufiger in Kühlungsborn und sehr zufrieden mit dem, was mit der Kurabgabe gemacht wird. „Wir wären auch bereit, mehr zu bezahlen“, sagt Thomas Gremke. Auch Madeleine Kiontke hält eine Erhöhung für angebracht. „Ich habe heute früh gesehen, wie Arbeiter die Bänke saubergemacht haben. Es ist klar, dass das Geld kostet.“ Allerdings, sagt die Mutter, seien die Preise im Ort ohnehin schon „happig.“

Finanzielle Belastung für Urlauber nimmt zu

„An der Ostsee ist alles teurer geworden“, sagt auch Agnes Schreiber. Sie ist mit ihrem Mann öfter in Kühlungsborn. „Das mit den Toiletten passt, das Angebot für Menschen mit Behinderung passt“, sagt sie. Auch Wolfgang Schreiber kann die Entscheidung der Stadt nachvollziehen. Allerdings nehme dadurch auch die finanzielle Belastung der Urlauber zu. Er glaubt, dass im kommenden Sommer mehr Menschen ins Ausland reisen werden, weil die Corona-Regelungen es wieder zulassen. „In solcher Phase eine Preiserhöhung ist problematisch“, sagt er. Auch Agnes Schreiber befürchtet, dass einige sich gegen einen Urlaub an der Ostsee entscheiden könnten, wenn die Kurabgabe zu hoch ist. „Dann steigen die Menschen doch ins Flugzeug und fliegen in die billige Türkei.“ Schließlich kämen ja auch noch die derzeit sehr hohen Benzinpreise dazu.

Geld für Toiletten und Veranstaltungen

Die Kurabgabensatzung in Kühlungsborn sei zuletzt 2012 aktualisiert worden, sagt Dirk Lahser. Derzeit wirke sich das nicht negativ auf den Haushalt der Gemeinde aus, aber das sei abzusehen. „Wir aktualisieren zum Jahreswechsel, damit alle genug Zeit haben.“ Es müssten ja auch Automaten und Software umgestellt werden.

Die Kurabgabe beträgt in der Hauptsaison 2 Euro pro Person und Tag und in der Nebensaison von Oktober bis Ende April 1 Euro. Kinder bis zu 18 Jahren sind frei. Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehr- und Zivildienstleistende und Schwerbehinderte zahlen die Hälfte.

Das Geld wird in Kühlungsborn für die Strandreinigung, die Rettungsschwimmer und für Veranstaltungen in den Konzertgärten ausgegeben. Zudem werden Promenade, Stadtwald und Parks gereinigt und instand gehalten. Auch die öffentlichen Toiletten werden über die Kurabgabe finanziert.

Ein Automat für die Kurabgabe steht direkt neben der Seebrücke. Auch per App kann man bezahlen. Quelle: Cora Meyer

Abstimmung in der Modellregion erforderlich

„Eigentlich wollten wir sie schon in diesem Jahr erhöhen, aber das wäre zu kurzfristig gewesen“, sagt Kämmerer Dirk Lahser. Denn Kühlungsborn ist nicht unabhängig in seiner Entscheidung. „Damit die Kurabgabensatzung für die Gemeinden in der Modellregion gleichgerichtet ist, gibt es eine Arbeitsgruppe“, sagt Dirk Lahser. Zur Modellregion hatten sich im vergangenen Jahr mehrere Gemeinden zusammengeschlossen, die gemeinsam den Tourismus voranbringen wollen.

Wenn sich die Ostseebäder geeinigt haben, sollen die übrigen Mitglieder der Modellregion, die Tourismusorte, folgen. Dazu gehören bisher Börgerende, Wittenbeck und Kröpelin, Bastorf und Steffenshagen wollen ebenfalls noch Tourismusort werden. Auch Bad Doberan ist Teil der Modellregion. Mit der Anerkennung als Tourismusort dürfen die Gemeinden erstmals Kurabgabe erheben.

Verschiedene Modelle in den Ostseebädern

„Das muss harmonisiert werden“, sagt Dirk Lahser. „Das wird unsere Aufgabe für die nächsten Monate sein.“ Wenn die Kurabgabe erneut geändert werden müsste, würde das zu Mehraufwand führen und zu wenig Akzeptanz bei den Gästen. „Wir sprechen erst mit den prädikatisierten Orten, die bereits einen Ostseebad-Status haben.“

Doch schon mit Rerik und Nienhagen gibt es einiges an Abstimmungsbedarf: Rerik verlangt in der Hauptsaison zwar auch zwei Euro am Tag, in der Nebensaison allerdings nur 75 Cent. Außerdem geht diese in Rerik von Mitte Mai bis Mitte September.

Im Ostseebad Nienhagen geht die Nebensaison vom 1. Januar bis zum 30. April und vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember. Während dieser Zeit zahlen Erwachsene 1 Euro, ermäßigt 50 Cent, in der Hauptsaison sind es jeweils 50 Cent mehr.

Einen ähnlichen Zusammenschluss gibt es bereits zwischen Warnemünde, Diedrichshagen, Markgrafenheide und Hohe Düne. Für 2,25 Euro Abgabe können Leistungen in allen vier Ostseebädern in Anspruch genommen werden.

Auch Graal-Müritz will höhere Abgabe

Auch in Graal-Müritz erwägt man, die Kurabgabe zu erhöhen. Mit 2 Euro in der Hauptsaison und 1 Euro in der Nebensaison ist sie derzeit genauso hoch wie in Kühlungsborn. „Wir sind in einem Prüfungsprozess“, sagt Bürgermeisterin Benita Chelvier. „Die Kurtaxe unterliegt einer bestimmten Kalkulation und die Kosten steigen überall.“ Nach Investitionen in der Vergangenheit liefen jetzt vor allem Instandhaltungsarbeiten auf. Mit der Abgabe wird in Graal-Müritz unter anderem die Strandreinigung, die Müllentsorgung und der Rhododendronpark, der frei zugänglich ist, finanziert. „Das kostet alles Geld“, sagt Benita Chelvier.

