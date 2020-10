Kühlungsborn

Seenotretter haben einen auf einer Segeljacht schwer erkrankten Mann an Land gebracht. Er habe am Samstagvormittag rund zwei Kilometer vor Kühlungsborn ( Landkreis Rostock) über starke Schmerzen in der Brust geklagt, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit.

Gegen 11:40 Uhr bekam die Seenotleitung Bremen der DGzRS Kenntnis über den Notfall. Auf dem gut zwölf Meter langen und mit insgesamt vier Personen besetzten Boot war ein Mann plötzlich schwer erkrankt. Er klagte über starke Schmerzen in der Brust und benötigte dringend medizinische Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Yacht knapp eine Seemeile (ca. 1,8 Kilometer) westlich von Kühlungsborn.

Anzeige

Nach einer Erstversorgung an Bord der Jacht sei der Mann mit dem Rettungsschiff an Land gebracht worden. Dort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Alter des Mannes war zunächst unklar.

Von dpa/RND