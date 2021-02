Schwaan

47 Kündigungen von Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften bis Ende Juni an der Fachklinik Schwaan-Waldeck – „das ist schon eine Hausnummer“, sagt Christian Kopplow vom Betriebsrat der Einrichtung. „Wir brauchen dringend Personal und freuen uns über jeden Bewerber“, erklärt der Medizinisch-Technische Radiologie-Assistent, der seit sechs Jahren in der Klinik arbeitet. Denn rund 250 Mitarbeiter seien gewillt, „die Fachklinik Waldeck unter Beibehaltung der bisherigen Indikation mit viel Engagement, Fachkompetenz und vor allem Herzblut weiter zu unterstützen“, wie der Betriebsrat in einem Brief an die OSTSEE-ZEITUNG betont.

Betriebsrat Kopplow: Klinik im Strukturwandel

„Wir wollen gern bleiben und wissen, es kommen nicht die einfachsten Zeiten auf uns zu“, sagt Kopplow, „die Klinik befindet sich in einem Strukturwandel.“ Wie der aussehen wird, lässt sich angesichts der in Mecklenburg-Vorpommern bislang einzigartigen Kündigungswelle an einer medizinischen Einrichtung schwer voraussagen. Landesgesundheitsamt und Gesundheitsministerium in Schwerin sind mit der Klinikleitung im Gespräch.

Die Probleme beschäftigen auch die Landespolitik. „Wir haben beantragt, das Thema in der nächsten Sitzung des zuständigen Wirtschaftsausschusses im Landtag zu behandeln“, kündigt der gesundheitspolitische Sprecher der Schweriner Linke-Fraktion, Torsten Koplin, an. Auch der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sebastian Ehlers, betont: „Wenn so viele Menschen kündigen, muss das politisch thematisiert werden.“ Ehlers erklärt: „Es ist wichtig, das Angebot in der Region zu erhalten, und dazu laufen aktuell Gespräche.“

Reger Briefverkehr: Betriebsrat, Klinikleitung, Mitarbeiter

In seinem Brief an die OZ betont der Betriebsrat der Fachklinik: „Alle Patienten erfahren weiterhin eine qualitativ hochwertige Rehabilitation in unserem Haus, die Therapien sind auf die jeweiligen individuellen Ziele abgestimmt.“ So steht es fast gleichlautend auch in einem Brief der Geschäftsführung an die einweisenden Kliniken: „Alle Patienten erhalten weiterhin eine qualitativ hochwertige Rehabilitation in unserem Haus ... Nach wie vor erhalten unsere Patienten ein umfangreiches, individuell abgestimmtes Therapieprogramm.“ Für den Bereich der neurologischen Frührehabilitation seien inzwischen mehrere Honorarärzte gewonnen worden, „die im Wechsel die Konstanz der ärztlichen Versorgung sichern“, informiert die Waldecker Geschäftsführung die Klinikpartner.

Im Briefwechsel steht die Klinikleitung auch mit den Mitarbeitern. Auf der Website der Fachklinik ist nachzulesen, dass zu „keiner Zeit die Personalbesetzungsgrenzen unterlaufen“ worden seien. Allerdings sind auch die Patientenzahlen deutlich zurückgegangen, von den rund 210 Betten war in den zurückliegenden Monaten nur knapp die Hälfte belegt. „Auch unsere Personalakquise entwickelt sich derzeit erfolgversprechend“, teilt die Klinikleitung der Belegschaft öffentlich mit. Zwei neue Assistenzärzte der Neurologie seien in Festanstellung gewonnen worden.

Betriebsratsvorsitzender Computerzugang gesperrt

Mit den Kollegen, die gekündigt haben, laufen derzeit Gespräche. „Um sich ein genaues Bild der Gründe zu verschaffen und diese eventuell für einen Verbleib zu motivieren“, wie Christian Kopplow berichtet. Allerdings nehme der Betriebsrat nur auf Wunsch teil. Die Gespräche würden durch Pflegedienstleitung und Kaufmännische Direktorin geführt. Nach OZ-Informationen konnte bislang kein Mitarbeiter zur Rückkehr bewegt werden.

Betriebsratsvorsitzende Mareen Herrmann hatte Anfang Februar erklärt, dass sie die Kündigungswelle habe kommen sehen. Nachdem sich das Rostocker Südstadtklinikum aus Waldeck zurückgezogen und die Kooperationsvereinbarung zum Betrieb einer Weaning-Station zum 30. September gekündigt hat, häuften sich die Klagen der Mitarbeiter. „Ständig neue Honorarärzte, die weder gut eingearbeitet noch in das Team integriert werden können, fehlende Strukturen im Haus waren Dauerthema“, so Herrmann. Viele Mitarbeiter seien frustriert, das Betriebsklima habe sich gravierend verändert. „Die Situation macht die Leute krank“, bemerkte Herrmann, und das habe sie auch Klinikleitung und Geschäftsführung regelmäßig kommuniziert. Herrmann hat ebenfalls gekündigt und ist derzeit krankgeschrieben. Ihr Computerzugang in der Klinik wurde gesperrt, ihr Passwort geändert. „Der Betriebsrat ist gespalten“, stellt die Vorsitzende fest.

Streit mit Südstadtklinikum über Kooperationsende

Die Klinikleitung führt in ihrem Mitarbeiterbrief die „überaus kurzfristige Kündigung des Kooperationsvertrages zum Betrieb der Weaningstation durch das Südstadtklinikum“ als Grund für den Einsatz von Honorarkräften an. Die „unvorhersehbare“ Vertragskündigung durch die Südstadt habe in Gesprächen danach „nicht rational begründet werden“ können. „Zudem hätten wir uns einen längeren Auslauf der Kooperation gewünscht, so dass sich die Fachklinik auf die personelle Umstellung hätte einstellen können“, teilt die Klinikleitung mit. „Seitens des Klinikums Südstadt Rostock wurden die Probleme und Lösungsvorschläge frühzeitig und mehrfach benannt“, hatte indes Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath bereits im September 2020 in der OZ erklärt. „Auf Bitten der Fachklinik Waldeck wurde eine dreimonatige Verlängerung und somit eine Überbrückungszeit bis Ende September 2020 vereinbart“, so Vollrath.

„Die Querelen sollten nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden“, wünscht sich Christian Kopplow. Dass die Belegschaft in der Fachklinik ihre Patienten bestmöglich versorgt, steht außer Frage. „Aber ich bin realistisch genug, dass der Weggang von 39 examinierten Pflegekräften, drei Ärzten und fünf Therapeuten nicht so einfach zu kompensieren ist. Das wäre aber notwendig, um die Indikation aufrechtzuerhalten“, sagt Mareen Herrmann.

Von Doris Deutsch