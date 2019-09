Künstler geben Rostocker Laufhalle neues Gesicht

Hansaviertel

Die Laufhalle am Rostocker Leichtathletikstadion bekommt ein neues Gesicht: Acht Künstler der Urban Art Szene aus ganz Deutschland arbeiten gerade an einem riesigen Wandbild, das unter dem Titel „Zeitenlauf“ verschiedene Sportarten zeigt. „Es ist ein hübsches Zusammenspiel“, sagt Künstlerin Joséphine Sagna aus Hamburg. Und damit meint sie nicht nur das Zusammenspiel der Sportarten, sondern auch der Künstler selbst. „Es war schon eine Herausforderung etwas zu entwickeln, bei dem wir uns alle wohlfühlen und jeder seinen Platz hat“, so Sagna.

Bislang schmückte die Fassade ein Wandgemälde, das Michelangelos „Erschaffung Adams" rezitierte. Dieses fiel im Laufe der Jahre allerdings der Witterung zum Opfer. Daher haben das Kulturamt und der städtische Immobilienverwalter KOE nach umfangreicher Renovierung der Laufhalle nun ein besonderes Projekt zur Gestaltung ins Leben gerufen.

Künstler arbeiten seit Mittwoch an der Fassade

Zunächst haben die Künstler während eines Workshops vor Ort drei Entwürfe erarbeitet. Eine Jury aus Vertretern von Kunst und Politik wählte anschließend den besten aus. Unter der Koordination der Hamburger Kuratorin Jana Fux wird nun künstlerisch die Frage von Teamplay und Zusammenarbeit behandelt, genauer: wie ein Zusammenwirken verschiedener Gruppen sowie Wettstreitigkeiten friedlich und freundschaftlich ausgetragen werden können. „Es entsteht ein Kunstwerk, das für jeden frei zugänglich ist und Anstoß geben soll, das Thema für sich zu hinterfragen und zu besprechen“, teilt die Stadt mit.

Seit Mittwoch arbeiten die Künstler an der Fassade, spätestens Sonntag soll das Wandbild fertig sein. „Eventuell müssen wir noch die eine oder andere Nachtschicht einlegen“, sagt Sagna, die bisher noch nie in Rostock gewesen ist. „Im vergangenen Jahr hat aber Marteria ein Bild von mir gekauft, was eine große Ehre war und wodurch ich auch schon eine coole Verbindung zur Stadt bekommen habe“, so die Künstlerin.

Musik und Workshops am Sonnabend

Wer die Fertigstellung der Fassade hautnah miterleben möchte, ist am Sonnabend von 14 bis 22 Uhr zum großen Street Art Event an der Laufhalle eingeladen. Zu Fingerfood und Drinks gibt es hier die Möglichkeit den Künstlern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Auch sind Musik und Workshops geplant.

Von Lisa-Marie Ulke