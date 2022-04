Künstler vieler Nationen spielten in Rostock für die Ukraine

Rostock

Mit einer Benefizveranstaltung am Ostermontag zeigte das Volkstheater Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine. Durch das eigens zusammengestellte Programm führte Intendant Ralph Reichel, anwesend war auch Landeskultusministerin Bettina Martin (SPD).

Künstler aus 20 Nationalitäten arbeiten am Volkstheater

Karten wurden zum Preis von 15, 30 und 50 Euro angeboten, zusätzlich stand im Foyer eine Spendenbox bereit. Neben dem Benefiz-Gedanken bestimmte auch ein multikultureller Ansatz das Programm. „Wir haben 20 Nationalitäten am Theater“, so Volkstheater-Sprecherin Ute Fischer-Graf. Entsprechend vielfältig gestaltete sich das Programm, zu dem Künstler, wie der Bariton Grzegorz Sobczak (aus Polen) oder der Bass Jussi Joala (aus Finnland), Kompositionen aus ihren Heimatländern auf die Bühne brachten. So Werke des polnischen Komponisten Karol Szymanowski und des Finnen Jean Sibelius.

Norddeutsche Philharmonie spielte im zweiten Teil

Der zweite Teil des Abends wurde in größerer Formation bestritten. Hier kam die Norddeutsche Philharmonie in Spiel, die zum Teil unter der Leitung des ukrainischen Dirigenten Daniel Ilkiv spielte. Er studiert seit 2017 in Deutschland und ist in der Klasse von Prof. Marcus Bosch und Prof. Georg Fritsch. Hier war auch Gelegenheit, ein Werk des ukrainischen Komponisten Myroslav Skoryk auf die Bühne zu bringen. Das war „Melodia“ – ein Stück, das ursprünglich als Filmmusik konzipiert war. Den Abend beendete schließlich der Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi, dafür vereinten sich die Musiker der Norddeutschen Philharmonie, die Mitglieder der Singakademie Rostock, der Opernchor des Volkstheaters und Solisten des Musiktheaterensembles.

Betroffenheit und Mitgefühl mit den Kriegsopfern

Neben der musikalischen Vielfalt beherrschte auch Betroffenheit und Mitgefühl mit dem ukrainischen Kriegsopfern die Stimmung des Abends. Eine Kulturveranstaltung, die Menschen unabhängig von Nationen, Ethnien und Religionen zusammenführte, wie auch Intendant Ralph Reichel betonte. Er danke allen am Zustandekommen Beteiligten, nicht nur den Künstlern, auch den vielen Helfern hinter den Kulissen des Volkstheaters. Die Einnahmen des Abends kamen unter anderem dem Flüchtlingsrat MV und dem Ukrainischen Kulturzentrum zugute.

Von Thorsten Czarkowski