Güstrow

Die rustikale Haustür aus Holz ist grün-weiß bemalt: Durch einen Flur, in dem die alte Steinmauer freiliegt, geht es durch die verwinkelte Küche ins winzige Atelier von Heike Roesner. Kritisch beäugt von Kater Danny arbeitet sie dort auf knapp 18 Quadratmetern an ihrem Schreibtisch mit Blick in den Garten, hinter dem der Kirchturm aufragt. In Regalen an der Wand stapeln sich Papierrollen mit diversen Mustern und Farben. Fächer und Kommoden an den Wänden sind bevölkert von zahlreichen filigranen Figürchen, die dort ein Eigenleben zu führen scheinen: Sie sitzen lesend in Booten, hocken schmausen an Tischen, scheinen zu tanzen oder mit wehendem Rocksaum durch die Straßen zu eilen: „Was mich fasziniert, sind Bewegungen und Haltungen“, sagt Roesner. „Die versuche ich mit meinen Figuren festzuhalten.“ 1997 hat Roesner ihre Liebe zum Papier entdeckt. Aus Zeitungspapier und Kleister fertigt sie seitdem ihre Miniaturmodelle an. „Ich baue Geschichten aus Papier“, sagt sie.

„Mein Atelier ist für mich der schönste Platz der Welt“

Erst vor drei Jahren zog die 61-Jährige mit ihrem Mann von Berlin nach Güstrow. „Das war die beste Entscheidung überhaupt“, sagt Roesner. Für sie sei ihr kleines Atelier der schönste Platz der Welt. „Außerdem lernt man hier, effektiv zu stapeln“, sagt sie und lacht. Inzwischen ist die gebürtige Düsseldorferin in Güstrow heimisch geworden. Sie hat Kontakte zur hiesigen Künstlerszene geknüpft und ein offenes Gesangsprojekt mit dem Titel „Schwirrstimmengeklirr“ gegründet. „Dabei werden aus Tonfragmenten Stücke konstruiert“, sagt sie. „Man muss nur improvisieren, ausprobieren, einfach machen.“ Dieses Credo hat sie auch in ihrem Leben beherzigt. Die umtriebige Rheinländerin hat vieles ausprobiert und ist unbeirrt ihren Weg gegangen. „Ich wollte es immer wissen, habe oft das Risiko gesucht“, sagt sie. „Das war nicht immer gesund, manchmal anstrengend aber auch heftig und toll.“

Nach dem Abitur absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Übersetzerin für Englisch und arbeitete fünf Jahre als Fremdsprachenkorrespondentin. Von 1980 bis 1985 studierte sie an der Gesamthochschule Duisburg Kunst und Musik – beides bestimmt ihr Leben bis heute. 1988 zieht es die Rheinländerin nach Berlin. Als die Mauer fällt, zieht sie in den Ostteil der Stadt und wird Teil der freien Kunstszene. Sie wirkt in verschiedenen Bands mit, spielt Saxofon, arbeitet als Sängerin. Später gründet sie die Künstlerinnen-Agentur „New Sister’s Act“ und richtet das erste Rap-Festival mit ausschließlich weiblichen Rapperinnen aus. In Berlin bezieht sie auch ihr erstes eigenes Atelier, in dem sie vorwiegend malt.

Durch das Malen die Liebe zum Papier entdeckt

Durch das Malen entdeckt sie ihre Liebe zum Papier. „Irgendwann habe ich dann die Papiermaché-Technik entdeckt und angefangen, damit zu experimentieren“, sagt Roesner. Dabei wird Zeitungspapier mit Kleister bestrichen, in Form gebracht und getrocknet. Über Schalen und Schmuck sei sie so zu ihren Figuren gekommen, die sie anfangs noch mit Drahtgestellen gestützt habe. „Papierkaché nennt sich das, weil der Draht mit dem Papier kaschiert wird“, sagt Roesner. Auf das Drahtgestell verzichtet sie inzwischen. Zeitungsseiten, die in Streifen geschnitten werden, Kleister und einen Quast – mehr braucht sie nicht für ihre Kunst. „Das Papier wird eingekleistert, gewickelt, gedreht und gedrückt, sodass eine Figur entsteht“, erklärt die Künstlerin. In verschiedenen Arbeitsprozessen werden dann Arme, Kleidung und weitere Details angesetzt. Um die Figuren farbig zu gestalten, verwendet Roesner farbiges Papier in diversen Mustern, das sie seit langem sammelt oder geschenkt bekommt. „Darüber kommt ein Schutzlack, der die Figuren härtet, sodass sie federleicht und dennoch robust sind“, erklärt Roesner.

Zur Person Heike Roesner wurde 1959 in Düsseldorf geboren, absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zur Übersetzerin und arbeitete fünf Jahre als Fremdsprachenkorrespondentin. Von 1980 bis 1985 studierte sie Kunst und Musik an der Hochschule Duisburg. Von 1985 bis 1996 Arbeit als freischaffende Künstlerin und PR-Managerin in Berlin, Düsseldorf und Bonn. Seit 1997 über die Malerei Entdeckung des Materials Papier und der Papierkasché-Technik, Arbeit mit Collagen. 2001 bis 2005 betrieb sie die Ladengalerie „Roesnerei“ in Berlin. Seit 2005 freischaffende Künstlerin, seit 2011 Jurymitglied im Bundesverband für Kunsthandwerk und Design. Heike Roesner beteiligt sich regelmäßig an Ausstellungen im In- und Ausland, an Messen und Künstlerwettbewerben. Seit 2018 lebt sie in Güstrow. Infos unter:www.roesnerei.de sowie roesnerei bei Instagram und Facebook

Mithilfe ihrer Technik verwandelt Roesner ihre einfachen Werkstoffe in lebendig wirkende Figuren und Episoden, die ihr im Leben begegnet sind oder sie beschäftigen. „Die Ideen dazu entstehen meist spontan“, sagt sie. Das kann mitunter auch zu bizarren Geschichten führen: „Aus einer Blödelei im Park sind menschliche Figuren entstanden, die ein Geweih tragen“, verrät die 61-Jährige und lacht. Dabei arbeitet sie oft in Serien, wie beispielsweise zum Thema „Boote“, zu der auch ihr goldenes „ Traumschiff“ gehört, in dem zahlreiche gleich gekleidete Frauen mit Dutt sitzen. Es wirkt surreal. Wohin es fährt, kann der Betrachter nur erahnen. Oft haben ihre Arbeiten auch eine heitere Note, wie die doppeldeutige „Lesereise“, bei der ihre Figürchen Zeitung lesend in einem Boot aus Zeitungspapier sitzen.

„Das Abendmahl“ mit Zeitungspapier in Szene gesetzt

„Meine große Vorliebe sind Tischgesellschaften in jeglicher Zusammensetzung“, sagt Roesner. Das reicht von der „Goeth’schen Runde“ , die fünf Herren mit Perücke, Gehrock und goldenem Geschirr im xxs-Format zeigt, bis zum christlichen „Abendmahl“, das die Künstlerin mit Zeitungspapier auf eher unkonventionelle Art in Szene gesetzt hat. Auch alte Weinkisten nutzt Roesner als eine Art Guckkasten, um ihr Figuren in einem dreidimensionalen Raum in Szene zu setzen.

Auch ihre nächste Arbeit hat sie schon im Kopf, die die Sehnsucht nach menschlicher Nähe zu Corona-Zeiten zeigt und noch dazu Symbolcharakter hat: „Ich würde ich gern eine Gruppe von Menschen machen, die sich berühren und vor allem ganz eng zusammenstehen.“

Von Stefanie Büssing