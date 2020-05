Berliner Zwillinge mit Küsten-Gen zieht es nach Mecklenburg

Rostock

Mecklenburg ist ein lebenswerter Landstrich. Deshalb habe ich mich bisher nur in dem geografischen Dreieck Bützow-Rostock-Bentwisch bewegt. Der nahe Ostseestrand, die Seen und Wälder, das quirlige Rostock – alles schön. Finden sogar „die Berliner“, der einzige Teil meiner Sippe, der außerhalb der Landesgrenzen lebt. Motor der Entwicklung ist mein Enkel Jakob (5), der mal nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen will. Am liebsten nach Schwerin oder Rostock. „Dort suche ich mir dann eine Frau oder einen Mann“, hat mir Jakob gerade im Skype-Gespräch erzählt. Wen genau, das weiß er noch nicht. „Es geht ja beides“, meint er. Auch seine Schwester Jola (5) soll mitkommen. Beide lieben das „große Wasser“. Da kommt das Küsten-Gen der Familie durch. „Aber wir können erst kommen, wenn die Corona und die Grippe vorbei sind“, erklärt Jola. Vielleicht ist das bald: Im Juli haben die zwei Nordlichter im Geiste – und ihre Eltern – ein Ferienhaus an Rügens Nordküste gebucht. Zum Eingewöhnen.

Von Bernhard Schmidtbauer