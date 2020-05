„Kunst offen“: Knapp 90 Künstler in und um Rostock öffnen Ateliers 

Rostock

Von der Optikerin zur Künstlerin – aus dem Ruhrpott an die Ostsee: Diesen Weg hat Galeristin Anke Tölle gewählt und widmet sich seitdem ihrem Lieblingsmotiv, dem Fisch, den sie in zahlreichen Variationen in Öl, Acryl und Tusche auf Leinwand verarbeitet.

Das Ergebnis können Besucher sich am Pfingstwochenende vom 30. Mai bis zum 1. Juni zu „Kunst offen“ anschauen. Dann öffnet auch Tölle ihre Galerie am Georginenplatz in Warnemünde.

Anzeige

Ähnlich viele Künstler wie im Vorjahr

Insgesamt 84 Künstler an genauso vielen Standorten nehmen im Landkreis Rostock an dem beliebten Format teil. In der Hansestadt selbst sind es fünf Künstler, die als Signal für Besucher ihren gelben Schirm aufspannen. „Angemeldet waren im Landkreis 105 Teilnehmer, in Rostock sieben, aber viele haben Corona-bedingt wieder abgesagt“, sagt Anett Bierholz, Geschäftsführerin vom Verband Mecklenburgischer Ostseebäder. Trotzdem sei die Zahl ähnlich wie im Vorjahr. „Da waren es 89 Künstler im Landkreis und sechs in Rostock“, so Bierholz.

Weitere OZ+ Artikel

Besucher müssen durch Ateliers geleitet werden

Wegen der Corona-Pandemie findet die 26. Auflage unter strengen Auflagen der Landesregierung statt. Dazu gehören unter anderem das Tragen von Mund- und Nasenschutz und ausreichender Sicherheitsabstand, sowie bestenfalls ein separater Ein- und Ausgang, damit die Besucher im Einbahnstraßensystem durch die Galerien geführt würden. Da dies vielerorts nicht umsetzbar sei, müssten Besucherströme alternativ geleitet werden.

Masken und Fische bei Galeristin Anke Tölle in Warnemünde

„Ich werde draußen Stühle aufstellen und die Besucher maximal in Zweiergruppen hereinbitten“, sagt Tölle. Neben Desinfektionsmittel hat sich die 69-Jährige Einwegmasken besorgt, die sie für Besucher über die Tür hängt. „Das passt zur Ausstellung, in der ich handbemalte Stoffmasken von Künstlerin Andrea Peters zeige“, sagt Tölle und lacht.

Gebürtig stammt sie aus dem Ruhrpott. Als 52-Jährige startete sie noch einmal ein Studium der Malerei und Grafik in Bochum und tauschte nach dem Abschluss ihren Beruf als Optikerin kurzerhand gegen ein Leben als Künstlerin, den Ruhrpott gegen die Ostsee. „Ich wollte endlich das tun, was mir Spaß macht“, sagt die 69-Jährige und lächelt.

In Warnemünde ist sie eine von zwei Künstlerinnen, die bei „Kunst offen“ mitmacht. Im Neptunweg 13 lädt auch Christa Wöhlert-Mohr in ihr Gartenatelier ein. „Ich hoffe, dass trotzdem viele Besucher den Weg nach Warnemünde finden“, so Tölle.

Öffnet zu „Kunst offen“ 2020 ihr Warnemünder Atelier für Besucher: Galeristin und Künstlerin Anke Tölle. Quelle: Martin Börner

Diana Stutzke : Zweimalige Siegerin von „ Rostock kreativ“

Auch die Rostocker Künstlerin Diana Stutzke öffnet am Wochenende die Türen ihres Ateliers in Carls Kunstscheune in Klein Schwaß, einem Ortsteil der Gemeinde Kritzmow. Die 48-jährige Autodidaktin gewann bereits zwei Mal die Aktion „ Rostock kreativ“ der Kunsthalle und entschied sich danach für die Kunst. Denn die gebürtige Greifswalderin ist eigentlich gelernte Gärtnerin, absolvierte bereits eine Ausbildung zur Wellness-Trainerin und Heilpraktikerin und betrieb ein Kosmetik- und Nagelstudio. „Ich habe gemerkt, dass das Malen meine Berufung ist“, sagt die 48-Jährige.

„Wenn ich mich mit Farben ausdrücken kann, macht mich das einfach glücklich.“ Ihr Schwerpunkt ist der Mensch, den sie unter anderem in großformatigen Porträts umsetzt. Dazu kommen abstrakte Landschaften oder auch mal eine Rostocker Stadtansicht. Sehen können die Besucher bei ihr im Atelier Öl- und Acrylbilder in verschiedenen Formaten. „Wenn ich dazukomme, werde ich auch malen, sodass man mir über die Schulter gucken kann“, sagt Stutzke.

Mit einer eigenen Beschilderung wappnet sie sich für das Wochenende: „Es dürfen immer nur zwei Personen ins Atelier, aber ich setze darauf, dass die Leute eigenverantwortlich handeln und gehe davon aus, dass das gut klappt“, so Stutzke.

Lädt zu „Kunst offen“ 2020 in ihr Atelier in Carls Kunstscheune nach Kritzmow ein: Die Rostocker Künstlerin Diana Stutzke. Quelle: Martin Börner

Malerei von Sylvia Arens in der Alten Büdnerei in Kühlungsborn

Leipzigerin Sylvia Arens reist eigens für „Kunst offen“ nach Kühlungsborn. In der Alten Büdnerei zeigt sie ihre abstrakte Malerei in Mischtechnik. Rund 13 Bilder hat die 52-Jährige im Gepäck. „Geplant war auch eine Druckwerkstatt für Kinder und Erwachsene, aber die ist leider dem Corona-Virus zum Opfer gefallen“, sagt sie.

Dennoch freut sich die Sächsin, dass sie zum Pfingstwochenende mal wieder in der Region unterwegs ist. „Ich habe fast fünf Jahre in der Nähe von Kühlungsborn gelebt und dort verschiedene Malkreise besucht“, sagt sie. Obwohl Arens seit 2005 wieder in Leipzig lebt, ist sie seit mehr als zehn Jahren Dauergast zu „Kunst offen“ in der Alten Büdnerei. Während des Jahres sind dort kleinformatige Arbeiten von ihr zu sehen.

Weitere Infos und alle teilnehmenden Künstler unter: www.auf-nach-mv.de/kunstoffen

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Büssing