Am 26. April 1942 warfen britische Bomber ihre Spreng- und Brandbomben auf Rostock ab. Auch die altehrwürdige Petrikirche fiel ihnen dabei zum Opfer. Der Gedanke, die Kirche samt dominanter Turmspitze wiederzuerrichten, entstand bereits nachdem die Bomben den sakralen Bau in Schutt und Asche gelegt hatten. Doch erst nach der Wende wurde aus dem Wunsch der Rostocker endlich Wirklichkeit. Doch bis heute klingen keine Glocken vom hohen Turm.

„Aber ich bin mir sicher, dass die lange Zeit des Wartens vorbei ist und wir im kommenden Frühjahr mit den Bauarbeiten in der Kirche beginnen können“, zeigte sich Karsten Hub gestern zuversichtlich. Der kirchliche Baubeauftragte umriss auf einer gemeinsamen Presseberatung von Förderverein Petrikirche und Evangelisch-Lutherischer Innenstadt-Gemeinde das anspruchsvolle Bauvorhaben. Bei diesem Projekt geht es vor allem darum, die Glockenstühle für das neue Geläut zu errichten.

1,57 Millionen Euro Kosten für Sanierung des Glockenstuhls und Brandschutztreppe

Die Tragwerke für drei Glocken entstehen nach historischem Vorbild. Trotz der engen Platzverhältnisse werde auch künftig ein Umgang auf der Aussichtsplattform in 40 Metern Höhe möglich sein, versicherte Karsten Hub. Wie er informierte, belaufen sich die Kosten dafür auf etwa 320 000 Euro. Für eine dem Brandschutz dienende zusätzliche Fluchttreppe wurden weitere 975 000 Euro veranschlagt und der damit verbundene barrierefreie Zugang zum Gustav-Adolf-Saal wird voraussichtlich weitere 280 000 Euro kosten. „Summa summarum stehen für das Projekt 1,575 Millionen Euro zu Buche“, bilanzierte der Baubeauftragte.

Dass der Baubeginn in greifbare Nähe rückt, ist auch dem Engagement vom Landtagsabgeordneten Jochen Schulte und Bürgerschaftsmitglied Anke Knitter (beide SPD) zu verdanken. Während Schulte über den Kontakt zum MV-Wirtschaftsministerium erreichte, dass das Land das touristische Vorhaben mit 580 000 Euro kofinanzieren will, setzte sich Knitter in der Bürgerschaft erfolgreich dafür ein, dass die Petrikirche auf die Liste der Außenstandorte der Bundesgartenschau (Buga) aufgenommen wurde. „Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass die Glocken nach 80 Jahren endlich wieder vom Turm der Petrikirche läuten. Viel zu lange fehlen ihre einzigartigen Stimmen schon im Klangbild der Stadt. Deshalb freut es mich, dass sich so viele Menschen für das Vorhaben einsetzen“, betonte die Kommunalpolitikerin.

Kunstauktion soll helfen, Geld zu sammeln

Eine Feststellung, die sowohl Pastor Reinhard Scholl als auch Fördervereins-Chef Reinhard Wegener mit Zahlen und Fakten untersetzen konnten. So sind bereits rund 150 000 Euro auf dem Vereinskonto eingegangen. Mehr als 700 Einzelpersonen und Unternehmen überwiesen Geld für diesen Zweck. Geld, das den Einsatz von Fördermitteln erst ermöglicht. „Wir freuen uns sehr darüber, dass die anhaltende Spendenbereitschaft und der Wille, uns zu helfen, weiterhin groß sind“, zeigte sich Vereins-Schatzmeister Jürgen Beel erfreut.

Ausdruck der großen Unterstützung ist auch eine Kunstauktion zugunsten der Glockenstühle im Rahmen des Petrifestes, an der sich 16 Künstler mit 47 Arbeiten beteiligen. Sie findet am Sonnabend um 16 Uhr in der Petrikirche statt. Wegen des großen Interesses und der Beschränkung auf nur 70 Personen bei Einhaltung aller Corona-Regeln bitten die Veranstalter um ein frühzeitiges Kommen. Zu denen, deren Werke zu ersteigern sind, gehören solche international renommierten Künstler, wie Prof. Hanns Schimansky, Rayk Goetze, Miro Zahra, Inge Jastram, Mechthild Mannewitz, Jürgen Weber, Wolfgang Friedrich, Feliks Büttner, Dietrich Becker und Rando Geschewski. Aufgerufen werden auf der Auktion auch Arbeiten von Armin Münch, Peter Baumbach, und Heidi Hopfmann. „Wir sind allen Künstlern für ihre große Bereitschaft, sich für das Projekt zu engagieren, sehr dankbar“, betonte Reinhard Wegener. Vorab sind die Kunstwerke im Hauptschiff der Petrikirche und im Internet unter petrikirche-rostock.de/kunstauktion-am-28-august-2021 zu sehen.

Neben der großen Kunstauktion stehen am Sonnabend unter anderem ein Konzert des Jugendkirchenchores um 16 Uhr und eine Feuershow um 19.30 Uhr mit Arne Feuerschlund auf dem Programm. Zudem warten verschiedene Stände mit Spiel- und Bastelangeboten auf die Kinder, außerdem informieren Kirchgemeinde und Förderverein über ihre Tätigkeit und Vorhaben.

