Rostock

Es sind farbgewaltige Bildwelten, die Emmanuel Bornstein als großformatige Ölgemälde in Szene gesetzt hat: Sein Triptychon „Bowling“ (2012) zeigt einen Menschen mit Hundekopf und Bowlingkugel, der zum Wurf ausholt, während in der Mitte uniformierte Soldaten vor einer weißen, abstrahierten Masse stehen. Im linken Teil des Bildes sind Bowling-Kegel in derselben weißen Farbe zu sehen, die umfallen. Bornsteins Bilder lassen Raum für Interpretation und zeigen zugleich die Unberechenbarkeit der Welt. Obwohl sie zum Teil schon vor Jahren entstanden sind, haben sie zurzeit eine traurige Aktualität.

Zur Galerie In der Schau „Wildwechsel“ in der Kunsthalle sind rund 40 farbintensive Gemälde des Künstlers Emmanuel Bornstein zu sehen.

„Für mich sind die Bilder extrem emotional“

Vom 12. März bis zum 8. Mai sind Bornsteins Arbeiten unter dem Titel „Wildwechsel“ im Schaudepot der Rostocker Kunsthalle zu sehen. Gezeigt werden rund 40 meist großformatige Gemälde aus internationalen Privatsammlungen und Museen, die einen Überblick über das Schaffen des Malers von 2012 bis 2021 geben.

Bornsteins Bild „Saturn“ (2016), das an Francisco de Goyas gleichnamiges Gemälde erinnert und einer Erzählung aus der griechischen Mythologie entstammt, zeigt einen machthungrigen Despoten, der seinen eigenen Sohn verspeist, um nicht gestürzt zu werden. Auch die Arbeit „The Kiss“ (2015), die ein sich küssendes Paar inmitten einer sich in einzelne Fragmente aufzulösende Welt darstellt, lässt Assoziationen mit der aktuellen Situation zu. „Für mich sind die Bilder extrem emotional“, verrät Bornstein. Denn: In seinen Werken, in denen sich auch seine eigene Lebensgeschichte widerspiegelt, verarbeitet er unter anderem das Schicksal seiner Großeltern, die dem Holocaust zum Opfer fielen. „Das ist wie ein Trauma, das von Generation zu Generation weitergegeben wird“, sagt der 35-Jährige.

Malen, übermalen, spachteln, zerreißen

Ähnlich wie bei einem Puzzle versuche er, die kaputte Welt seiner Vorgängergenerationen in neue Sinnzusammenhänge zu setzen. Das wird auch an seiner Arbeitsweise deutlich: Seine Bilder – darunter auch Papierarbeiten – baut er Schicht um Schicht auf. Er malt, übermalt, spachtelt, zerreißt und fügt wieder zusammen. Für einige seiner großformatigen Arbeiten dienen Collagen als Vorlagen, die der Künstler malerisch nachempfunden hat. Wie ein Spurensucher setzt Bornstein dabei narrative und materielle Bildelemente neu zusammen und verbindet Historisches mit aktuellem Zeitgeschehen. 

Inspiriert wird der Sohn einer Theaterdirektorin und eines Dramaturgen unter anderem von Literaten wie Franz Kafka oder Samuel Beckett. Genau wie Kafka stellt sich auch Bornstein die Frage nach der Existenz der Menschen in einer von Konflikten geprägten und unberechenbar erscheinenden Welt. So lässt sich auch der Titel der Schau „Wildwechsel“ erklären. „Während man sich in seiner scheinbar heilen Konsumwelt in Sicherheit wiegt, kann plötzlich etwas passieren, das von einem auf den anderen Moment das ganze Leben verändert“, sagt Bornstein. „Deswegen müssen wir alle Verantwortung übernehmen und in jeder Sekunde achtsam sein, damit sich das Geschehende nicht wiederholt.“

Bornstein bietet seinen Figuren eine Bühne

Für ihn, sagt Bornstein, habe seine Arbeit etwas Heilendes. Auf zwei großformatigen Ölbildern hat er seinen Urgroßvater und seinen Vater einander gegenübergestellt: „Im wirklichen Leben haben sie sich nie getroffen, hier stehen sie in einem Dialog miteinander“, sagt Bornstein. Viele seiner Bilder, die sich zwischen Expressionismus und Groteske bewegen, funktionieren so. Ähnlich wie sein Vater, der Dramaturg, bietet auch Bornstein seinen Figuren eine Bühne und lässt sie miteinander interagieren. Die Menschen, die bei Bornstein mal figürlich, mal abstrakt im Zentrum stehen, entstammen fast immer seinem Leben. In welcher Beziehung sie zu ihm stehen, lässt er offen. „Ob sie gut waren oder böse, muss sich der Betrachter selbst erschließen“, sagt der 1986 in Toulouse geborenen und seit mehr als zehn Jahren in Berlin lebende Künstler.

Infos zur Schau Die Schau „Wildwechsel“ von Emmanuel Bornstein ist vom 13. März bis 8. Mai 2022 im Schaudepot der Kunsthalle Rostock (Hamburger Straße 40) zu sehen. Eröffnung:Sonnabend, 12. März 2022, 18 Uhr Eintritt: 8 Euro (ermäßigt 6 Euro); für Rostocker Studierende mit Kulturticket kostenlos Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen Öffentliche Künstlerführung mit Emmanuel Bornstein: Sonntag, 13. März 2022, 14 bis 15 Uhr

Seine Schau gebe keine Antworten, sondern werfe eher Fragen auf – entlasse den Betrachter in seine eigene Gedankenwelt. „Und dennoch sind es unglaublich persönliche Einblicke in seine Gefühlswelt, die der Künstler mit uns teilt“, sagt Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann begeistert. Er freue sich sehr, dass er den jungen Künstler für Rostock gewinnen konnte. Die von Tereza de Arruda kuratierte Schau ist eine Fortsetzung der Ausstellung „Shift“, die 2021 im Château de Laréole nahe Toulouse zu sehen war und in Zusammenarbeit mit dem Conseil Départemental de la Haute-Garonne realisiert wurde. Eröffnet wird sie am heutigen Sonnabend. Am Sonntag können Besucher dann mit dem Künstler selbst durch die Ausstellung gehen und seine Bildwelten erkunden.

Von Stefanie Büssing