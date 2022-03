Kunsthalle Rostock: So viel Geld bekam sie wirklich von Nord Stream 2

Rostock

Die Kunsthalle Rostock beteuert, lediglich einmal von der umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 Fördergelder erhalten zu haben.

Zuvor hieß es in mehreren Medienberichten, dass das Museum von dem Unternehmen finanziert würde. Die dementiert jedoch Jörg-Uwe Neumann, Leiter der Kunsthalle Rostock. „Es besteht keine Abhängigkeit der Kunsthalle Rostock zu Nord Stream 2“.

Sponsoring war damals legitim

Das Unternehmen habe lediglich die Ausstellung „Was uns verbindet“ im Rahmen des Russlandtages am 17. Oktober 2018 mit gesponsert. Besucher konnten die Bilder russischer und deutscher Künstler vom 17. Oktober 2018 bis 6. Januar 2019 betrachten. „Das Sponsoring war aus damaliger Sicht legitim“, so Neumann.

Der Russlandtag sei damals eine hoch angesehene Veranstaltung gewesen, so der Leiter. „Die Ausstellung diente dem kulturellen Austausch und der Pflege diplomatischer Beziehungen“. Die Kunsthalle habe eine Förderung in Höhe von 2500 Euro erhalten – „also kein größerer Betrag.“ Laut Neumann sei der Betrag möglicherweise dafür verwendet worden, die Reisekosten der russischen Künstler abzudecken.

Unter den aktuellen Umständen sei eine Zusammenarbeit mit der Gaspipeline undenkbar. „Der Krieg ist mit nichts zu entschuldigen“, so Neumann. Auch habe die Kunsthalle keine weiteren russischen Geldgeber gehabt.

Unternehmen sollen demokratische Grundwerte achten

Was die generelle Auswahl an Sponsoren betrifft, so berichtet Neumann: „Die Unternehmen sollten mit unseren bürgerlich-demokratischen Grundwerten übereinstimmen“. Die Sponsoren beeinflussten schließlich auch die Außenwahrnehmung der Kunsthalle.

Als Sponsoren ausgeschlossen sind etwa Parteien, da es keine politische Einflussnahme geben sollte. Finanzielle Unterstützung von parteinahen Stiftungen sind allerdings möglich. Häufig erhalte das Museum jedoch finanzielle Unterstützung von Rostocker Unternehmen, deren Geschäftsführung Neumann persönlich kenne.

Sponsoring sei aber grundsätzlich schwierig, da – anders als bei Spenden – eine Gegenleistung erwartet werde. „Der Name des Unternehmens steht dann beispielsweise auf den Werbeplakaten oder wir posten was auf unserem Instagram-Kanal“, informiert der Leiter. Die Sponsoren erhalten somit Sichtbarkeit als Gegenleistung.

Die Kunsthalle Rostock gehört nicht zu den einzigen Einrichtungen in MV, die Geld von Nord Stream 2 erhielten. Das Usedomer Musikfestival etwa hat die Partnerschaft sofort nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine beendet. Auch der Frauen-Volleyballverein SSC Palmberg Schwerin lässt die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen vorerst ruhen.

Von Julia Kaiser