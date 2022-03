Rostock

Die Bauarbeiten in der Kunsthalle sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. Den derzeitigen Bauzustand stellen am Mittwoch KOE-Projektleiter Uwe Hintze und Entwurfsarchitekt Maik Buttler vor.

Seit dem September 2020 ist die Kunsthalle in der Sanierung. Die lang geplanten Arbeiten waren nötig geworden, weil die Halle seit der Öffnung 1969 ununterbrochen in Nutzung war. Sie benötigte nach über 50 Jahren dringend eine Erneuerung. Nur selten war der Baukörper angefasst worden, wie etwa bei der Umgestaltung der Innenhofes zum „White Cube“ 2009. Auch das Dach wurde neu gedeckt, das war 2012. Aber es gab zunehmend Reparaturstau.

Zwei Punkte waren besonders relevant, als die Kunsthalle in Sanierung ging: Es ging darum, Barrierefreiheit vollständig herzustellen und die Halle von Schadstoffen zu befreien. Asbest gibt es zum Beispiel im Fußboden oder in Heizkörperabdichtungen, erklärt Uwe Hintze. Auch asbesthaltige Teerpappe wurde damals verbaut, nun kann sie entsorgt werden.

Baustellen-Report in Bildern: So laufen die Arbeiten an der Kunsthalle

Zur Galerie Seit etwa eineinhalb Jahren ist die Kunsthalle in Rostock wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Nun wurde eine erste öffentliche Bilanz gezogen.

Denkmalpfleger bestehen auf historischer Genauigkeit

Alle Beteiligten wollten bei der Sanierung so eng wie möglich am Original bleiben. So lief die Vorbereitung der Sanierung in enger Abstimmung mit den Denkmalpflegern. Auch der Verein pro Kunsthalle war mit in die Planungen eingebunden. Architekt Maik Buttler konnte in der Vorbereitung auch mit Hans Fleischhauer, einem der Architekten der Kunsthalle, direkt Kontakt aufnehmen. Zudem waren Baupläne aus der Zeit von 1969 noch einsehbar. Grundsätzlich wurde schon im Vorbereitungsprozess in enger Abstimmung mit den Denkmalpflegern um Originaltreue gerungen, manchmal ging es dabei um Details, um Farbtöne etwa.

Lesen Sie den Kommentar: Darum wurden bei der Sanierung der Rostocker Kunsthalle Chancen vertan

Durch das 2018 fertiggestellte Schaudepot neben der Kunsthalle war auch die Verlagerung des Sammlungs­bestandes möglich, was eine neue Nutzung der frei gewordenen Flächen zur Folge hatte. Schließlich waren rund 10 000 Werke in das Schaudepot umgelagert worden, bis dato genutzte Lager­räume in der Kunsthalle konnten nun in eine neue Raumaufteilung einbezogen werden. Da entstehen unter anderem neue Büros für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kunsthalle. Die gewonnenen Räume werden teilweise neu geordnet – Klimatechnik konnte untergebracht werden, ein Aufzug wurde eingebaut, eine neue Lüftungsanlage versorgt das Erdgeschoss mit Frischluft. Zur Erneuerung der Haus­technik gehören auch die Sanitär­anlagen, zudem wird das Museums­café erweitert.

Blick in den White Cube Quelle: Ove Arscholl

Haupteingang wieder an der alten Stelle

Auf der jetzigen Baustelle kann man die künftigen Raumstrukturen bereits erahnen: Vom Café aus blickt der Besucher künftig durch Glasflächen bis hindurch zum Schaudepot oder nebenan in den Skulpturensaal. Künftig soll auch der Haupteingang zur Kunsthalle wieder am alten Ort liegen, derzeit wird noch der Eingang zum Schaudepot hinter der Halle genutzt.

Bei den Arbeiten waren noch andere Vorgaben zu berücksichtigen. Im Kunsthallen-Obergeschoss muss eine Temperatur von 21 Grad Celsius und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55 Prozent garantiert werden, dabei sind nur geringe Abweichungen möglich. Also wird es hinter der Treppe zum Obergeschoss für die Besucher eine Schleuse in diesen Klimabereich geben. Die große Holztreppe wurde übrigens – wie so vieles – eingelagert und kommt wieder zurück an ihren Platz.

Blick in die oberen Ausstellungsräume Quelle: Ove Arscholl

Sanierung kostet zehn Millionen Euro

Federführend ist bei der Sanierung der KOE – also der Eigenbetrieb Kommunale Objekt­bewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitäts­stadt Rostock. Die gesamten Sanierungskosten betragen 10,1 Millionen Euro und 4,17 Millionen Euro kommen dabei aus dem Förderprogramm Efre, das ist der europäische Fonds für regionale Entwicklung. Wenn der Zeitplan hält, sollen die wesentlichen Bauarbeiten bis zum Jahresende erledigt sein. Dann sollen auch die Strukturplatten aus weißem Kunststein wieder an ihrem Ort sein und der Halle damit ihre charakteristische Optik zurückgeben.

Die Bauarbeiten in diesem Jahr sind wegen der schwierigen Lage in der Baubranche insgesamt nicht genau planbar, deutet KOE-Projektleiter Uwe Hintze an. So sind für Auftragnehmer derzeit die Materialkosten schlecht kalkulierbar oder Lieferketten unsicher.

Die Erneuerung der Außenanlagen vor der Halle bildet den Abschluss des Projektes. Nach dem Ende der Bauarbeiten soll man der Kunsthalle die Frischzellenkur kaum ansehen, so war der denkmalpflegerische Ansatz. Denn die Sorge nicht nur vieler Kunstfreunde in Rostock war vorher auch: Wie viel ihres ursprünglichen Charmes wird die Halle nach der Sanierung noch ausstrahlen? Die Sanierung der Kunsthalle ist eine Gratwanderung – so viel wie möglich erhalten und dabei gleichzeitig so modern wie nötig werden.

Von Thorsten Czarkowski