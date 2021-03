Rostock

Allein der Instrumentenkanon hat es in sich. Klassisches Klavier, klassisch rhythmische Gitarre neben E-Klampfe, E-Bass, Schlagzeug, dazu Cembalo oder Xylofon. Großes Orchester auf kleinem Raum vor ganz großen Bildern. Im Schaudepot der Rostocker Kunsthalle hat sich die Elektro-Band Synthesia mit Wurzeln in Hannover, Celle und Rostock ausgebreitet. Vor den Bildern des Leipziger Malerstars Michael Triegel (52), der in seiner aktuellen und weitgehend vor den Augen der Öffentlichkeit verschlossenen Rostocker Ausstellung fragt: „Warum Gott? Cur Deus?“ Die Musiker fragen sich heute ganz aktuell: „Wohin, Merkel? Ubi Cancelarii?“

Das neue Format in der Kunsthalle heißt „Bildklang“

Es geht um Corona. Es geht um die Angst der Kunst und Kultur, vollständig vergessen, aufs Abstellgleis der Gesellschaft geschoben zu werden. Um dem Trend eine Kraft entgegenzusetzen, setzen Kunsthalle und Musik auf Crossover-Projekte. Das neue Format in dem Museum heißt „Bildklang“. Und es soll Standard werden in der Kulturlandschaft – Kunst mit Musik und Debatte zu verbinden. Bilder hinter Musik verändern ihr Aussehen, ihre Wirkung auf den Betrachter, das wusste schon Mussorgski („Bilder einer Ausstellung“).

Der Rostocker Musiker und Hotelier Benjamin Weiß (40; Gitarre, Klavier, E-Geige) hält diese Kultursymbiose für einzigartig. „Wir haben das recherchiert und nichts Vergleichbares gefunden.“ Eine filmische Ausstrahlung dieses nach eigener Aussage also kulturellen Novums bei Arte wäre wohl das langfristige Ziel. Auf bald gedacht müssen sich die Macher erst mal mit den Social-Media-Kanälen und einem Youtube-Video über ihr Label Triart sowie einer Übertragung bei MV1 am Samstag, 13. März, ab 20.15 Uhr begnügen.

Rhythmusritt von der Renaissance bis zum Jazz

Beim Soundcheck am Abend des 3. März bekommt man einen intensiven Eindruck davon, was Synthesia so vorhat. Ein Fotograf greift zur Fender Stratocaster, spielt ein paar Riffs. Vier Musiker hocken sich vors Klavier und spielen das achthändige Stück „Ascension“, geschrieben von dem Drummer und Xylofonisten Laurenz Hintz (20). Ein wuchtiges Stück Musik, das den Museumsraum füllt – Bilder einer Ausstellung.

Gemeinsam werden Hintz, Ben Eilers (23) aus Celle, der in der Band Klavier, Synthesizer, Saxofon und Cembalo spielt, und der Rostocker Gitarrist Benjamin Weiß 40 Minuten Musik machen – ein Rhythmusritt vom Mittelalter bis in die Gegenwart, von der mehrstimmigen kirchlichen Instrumentalmusik der Renaissance über die Klassik bis zum Jazz, Weltmusik und E-Musik der Gegenwart. Philipp Krätzer (31) produziert das Stück als Film.

Musik quer durch den Garten, barrierefrei, verbindend

Kameramann Jean-Pierre Meyer-Gehrke. Quelle: Dietmar Lilienthal

Auf der Setlist des rund 40-minütigen Konzerts gibt es neben dem Synthi-Repertoire der Band, die sich an der Hochschule für Musik, Theater, Medien in Hannover kennengelernt hat, eine Gitarrenexplosion namens „Samson“ oder das von Ben Eilers geschriebene an die Renaissance angelehnte Stück „Dorian Bean“ – Assoziationen an Oscar Wilde sind weder zufällig noch unerwünscht. Eilers sagt: „Wir spielen alles Mögliche. Sehr viel elektronische Musik. Dafür haben wir einen E-Bass und E-Drums besorgt. Das geht von der Gegenwart bis ins Mittelalter und wieder zurück. Stilübergreifend, epochenverbindend, barrierefrei, quer durch den Garten.“

Musik, Kunst, Talk und Film – gestreamt am 13. März bei Youtube

Am Nachmittag des 4. März wird im Anschluss an das Konzert eine Talkrunde aufgenommen, in der es um Kunst in Kultur in Zeiten des Lockdowns geht. Kunst im Abseits, Kultur in der abgeschalteten Endlosschleife. Daran sollen neben Weiß und Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann auch der Kameramann des Films, Jean-Pierre Meyer-Gehrke, und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der sich im Lockdown für die Öffnung der Kultureinrichtungen einsetzt, teilnehmen. Madsen hat aber am Abend noch einen Talk-Termin bei Lanz im ZDF – straffes Programm. Das alles – Konzert, Talk und die Bilder einer Ausstellung – wird alles zu einem Film zusammengeschnitten.

Neumann: „Ich würde mich freuen, wenn man uns mehr Kompetenzen zutrauen würde.“

Kunsthallenchef Uwe Neumann. Quelle: Dietmar Lilienthal

Und der soll seine Stimme und seine Bilder für die Kultur erheben. Kunsthallen-Direktor Neumann hat den Kontakt zu Weiß gesucht, weil er von dessen Youtube-Aktion „Wir zeigen Gesicht“ beeindruckt gewesen ist. So etwas wollte er für sein Museum, um Perspektiven der Kultur aufzuzeigen. Die audiovisuelle Verbindung und Darstellung der Kunstwerke von Triegel in konzertanter Symbiose zur Filmmusik von Synthesia. Film, Kunst und Musik unter einem Dach. Neumann sagt ein wenig verzweifelt: „Dafür machen wir das hier, weil niemand auftreten kann. Wir können uns ja nur mit solchen Aktionen melden. Es ist schlimm, dass wir alle nicht stattfinden. Und wir müssen auf uns aufmerksam machen. Ich fände es gut, wenn wir solche Aktionen weitermachen. Wir müssen wieder zu einer Normalität zurückkehren und lernen, mit diesem Virus zu leben, schauen, wie viel Kunst die Inzidenz verträgt. Ich würde mich freuen, wenn man uns lassen würde, wenn man uns mehr Kompetenzen zutrauen würde. Wir müssen uns zeigen, Gesicht zeigen, sonst werden wir einfach vergessen.“

Von Michael Meyer