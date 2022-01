Rostock

Fast zwei Monate lang bekamen nur die Wachleute Andy Warhols weltberühmte Version des Lübecker Holstentores zu sehen. Das wohl bekannteste Werk der Ausstellung „Perspektivwechsel“ – es verschwand am 9. Dezember hinter verschlossenen Türen.

Nun aber ist die Rostocker Kunsthalle wieder geöffnet. Und gleich am ersten Tag strömten die Besucher zurück ins Schaudepot. „Die Kultur hat den Menschen gefehlt“, sagt Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann.

Einlass nur mit FFP2-Maske

Er ist am ersten Tag selbst in der Kunsthalle: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass gleich so viele Leute kommen.“ Die ersten Besucher seien gleich morgens gekommen, wenige Minuten nach dem Aufschließen. Kunst und Kultur zu sehen, zu erleben, wahrzunehmen – „es gibt es großes Bedürfnis danach“, so Neumann.

Obwohl die Fallzahlen steigen, hat das Land Lockerungen beschlossen – für Theater, für Museen und Galerien. Strenge Regeln gelten aber weiterhin: In der Kunsthalle reicht eine einfache OP-Maske nicht aus, eine FFP2-Maske ist Pflicht. Für Notfälle hat die Kasse ein paar Masken auf Vorrat. Wer noch nicht geboostert ist, kann gleich vor der Tür einen Test machen: Auf dem Parkplatz der Kunsthalle steht ein Testzentrum. Offen auch für Nicht-Besucher.

„Wir haben Glück gehabt“

Zu den ersten Gästen zählen Mark Flatter (34) und Josefine Szendeleit. „Wir haben wirklich Glück“, sagt die 35-Jährige. Das Paar reist derzeit durch Deutschland, schaut sich verschiedene Museen und Ausstellungen an. Vergangene Woche zum Beispiel in Cottbus. Dass der Trip an die Ostsee auf die Wiedereröffnung fällt – „total super“, sagt sie. „Im Internet stand noch, dass die Kunsthalle geschlossen ist.“

Andere Perspektiven sehen, andere Gedankenwelten – das mache Kunst so spannend, meint auch Mark Flatter. Festgelegt auf einen Stil, eine Epoche ist er nicht: „Das Vielfältige ist doch das Spannende.“

Sechs Tage pro Woche offen

Aktuell ist nur das Schaudepot der Kunsthalle offen, das Hauptgebäude wird saniert. Zu sehen ist die bis zum 27. Februar verlängerte Schau „Perspektivwechsel“, eine Gemeinschaftsausstellung der Kunsthalle Rostock und der Kunsthalle St. Annen in Lübeck.

Geöffnet ist die Kunsthalle in Rostock täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro.

Von Andreas Meyer