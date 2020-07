Kunsthandwerker-Märkte wieder erlaubt: Das ist in Rostock geplant

Rostock

Erleichterung bei Kunsthandwerkern in Rostock: Nach Märkten, die mit Waren des täglichen Bedarfs handeln, dürfen ab dem 10. Juli auch wieder die sogenannten Spezialmärkte wie Floh-, Handwerker- und Mittelaltermärkte öffnen. „Die Freude ist bei uns allen sehr groß“, bestätigt die Modedesignerin Julia Miksch. In ihrer Werkstatt in Kritzmow taucht sie mit verschiedenen Techniken weiße Seide in knallige Farben und verarbeitet die Stoffe zu Schals, Blusen und Ponchos. Diese verkauft sie unter anderem auf Kunsthandwerkermärkten, unter anderem am Leuchtturm in Warnemünde. Geplant waren in diesem Jahr erneut acht Veranstaltungen.

„Leider mussten die beiden im Juni geplanten Termine auf Grund der Pandemie ausfallen. Um so mehr freuen sich die Kreativen nun auf den Start am 16. Juli“, sagt die Organisation. Die Reaktionen der Verkäufer haben von Verständnis bis Verzweiflung und Trauer gereicht. „Bei einigen Künstlern hängt die Existenz von diesen Spezialmärkten ab“, sagt die Frau, die ihre eigenen Kollektionen in der Ateliergemeinschaft „Feinart“ im Alexandrinenhof Bad Doberan anbietet. „Auch die Soforthilfe kam nicht sofort und reichte oft nicht.“

Kunden vermissen Märkte

Am 16. Juli wird auch Malerin Andrea Sroke einen Stand in der Nähe des Leuchtturms haben. „Schön ist, dass ich endlich mal wieder Standnachbarn habe, die wie ich die vergangenen schweren Wochen und Monate durch- und überstanden haben. Also raus aus der Isolation meines kleinen Ateliers und ab an die Ostsee“, sagt sie.

Nicht nur die Kunstschaffenden seien enttäuscht über die Corona-Zwangspause gewesen. „Viele Urlauber richten ihren Besuch an der Küste auch nach unseren Terminen aus“, sagt Organisatorin Miksch. „Wir bekommen im Herbst schon Anfragen darüber, wann wir im kommenden Sommer ausstellen werden.“

Nun blickt die Künstlerin optimistisch in die Zukunft. „Die Genehmigung gilt aber erst einmal nur für diesen Termin am 16. Wie es mit den weiteren fünf Veranstaltungen aussieht, steht noch nicht fest. Alle sind vorsichtig.“

Bangen um den Töpfermarkt

Lange Bangen mussten die Töpfereien, die bereits am Donnerstag, dem 9. Juli, ihre Waren beim dreitägigen Töpfermarkt auf dem Neuen Markt anbieten wollten. „ Schwerin lässt uns noch zappeln“, sagte Christian Schumann von der verantwortlichen City Agentur Anfang der Woche. „Die aktuelle Verordnung ist bis zum 10. Juli gültig – wir haben eine Sondergenehmigung beantragt und uns direkt an die Politik gewandt.“

Am Mittwoch entschied sich der Veranstalter dann, den Markt abzusagen – der Markt sei zwar grundsätzlich erlaubt, die Auflagen aber zu hoch. „Wir sind am Boden zerstört und Hunderte Kunsthandwerker und Töpfereien mit uns“, sagt Schumann. „Es wurde sehr viel produziert, die Lagerbestände sind voll. Nun sitzen alle mit laufendem Motor da und warten, dass sie endlich wieder verkaufen können.“ So hätte die Fläche abgesperrt werden und ein geregelter Einlass organisiert werden. Außerdem hätten die Kontaktdaten aller Besucher erfasst werden müssen. „Es ist ohnehin schwer, Besucher anzulocken. Wenn es dann noch solche Vorschriften gibt, wird es nicht einfacher“, so Schumann, der sich hilfesuchend an Daniel Peters, Vorsitzender der CDU-Fraktion, gewendet hat.

„Für die Händler ist das ganz schlimm. Seit Wochen haben sie gehofft, bald wieder öffnen zu können und nun dürfen sie, werden aber durch die hohen Auflagen wieder gehemmt“, sagt Peters. „Aufgrund des geringen Infektionsgeschehens bei uns im Land kann ich das nicht nachvollziehen.“ Peters verspricht, sich in Schwerin erneut für die Spezialmärkte einzusetzen. „Für Wochenmärkte sind die Auflagen nicht so hoch“, sagt er.

Keine große Lobby

Dass Spezialmärkte anders gewertet wurden als Wochenmärkte, kann auch Schumann nicht verstehen. „Es wird an jedem Stand Mundschutz getragen, wir achten auf Sicherheitsabstände und Hygieneschutz“, betont der Veranstalter. „Aber wir Künstler sind nur eine kleine Gruppe ohne große Lobby.“

Dem stimmt Charlotte Berger, die unter anderem den Designmarkt Ponyhof sowie den Streetfood-Markt „Naschkatze“ organisiert, zu. Kürzlich hat sie zu einer Protestaktion am Möwenbrunnen vor dem Rathaus aufgerufen. Unter dem Motto „Power to the Flower“ wurden Rostocker gebeten, Blumen niederzulegen, um auf die prekäre Situation der Kreativen aufmerksam zu machen. „Die Kunstszene ist eine Blume, die nicht vertrocknen darf“, sagt sie. Nun hofft sie, bald wieder starten zu können. „Noch haben wir nichts Schriftliches bekommen, aber es sieht so aus, als ginge es bald wieder los.“

Von Katharina Ahlers