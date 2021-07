Zum ersten Mal in dieser Saison zeigen Maler, Grafiker, Keramiker, Holz-, Glas- und Textilgestalter aus Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag auf dem Leuchtturmvorplatz in Warnemünde ihre neuesten Arbeiten. An etwa 20 Ständen können Besucher mit den Künstlern und Kunsthandwerkern ins Gespräch kommen.