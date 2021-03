Kunstmuseum Schwaan: Auf der Suche nach Alfred Heinsohn

Schwaan/Schwerin

„Es ist ein Projekt, bei dem beide Partner auf Augenhöhe sind“, sagt Heiko Brunner, Leiter des Kunstmuseums Schwaan. Zusammen mit den Staatlichen Schlössern, Gärten und Kunstsammlungen in Schwerin wird jetzt das Werk des Malers Alfred Heinsohn (1875-1927) weiter erforscht. Ein Ziel dabei ist die Ausstellung „Alfred Heinsohn – Maler der Moderne“, die vom 14. August bis 28. November im Kunstmuseum Schwaan geplant ist. „Das Schweriner Museum unterstützt uns in vielen Belangen“, sagt Heiko Brunner, federführend von Schweriner Seite ist die Kunsthistorikerin Dr. Kornelia Röder.

Im August ist eine Ausstellung mit 60 Heinsohn-Werken geplant

„Wir haben 17 Werke von Alfred Heinsohn bei uns im Bestand“, sagt Heiko Brunner aus der Sicht des Kunstmuseums Schwaan. Im Schweriner Museum lagern weitere fünf Werke des Künstlers, das Kulturhistorische Museum Rostock verfügt über ein Heinsohn-Werk, zahlreiche weitere Bilder befinden sich in Privatbesitz. Vieles davon soll demnächst wieder zusammengetragen werden. Die Dimension der Schau ist bereits klar: „Wir planen eine Ausstellung mit rund 60 Werken“, blickt Brunner auf die Ausstellung, die im August starten soll.

Die kunstgeschichtliche Bedeutung des Malers ist nun klarer

Denn das Werk von Alfred Heinsohn – so wie die Geschichte der Künstlerkolonie Schwaan insgesamt – ist noch nicht restlos erforscht. Dabei wird die Bedeutung der Kolonie mehr und mehr gewürdigt. Und Alfred Heinsohn entwickelte allmählich einen expressiven und auch zunehmend abstrakten Stil. Er schuf Gemälde und Aquarelle, aber auch kleinformatige farbige Zeichnungen. Die Bedeutung des Alfred-Heinsohn-Werkes ist erst in den letzten Jahren klarer geworden, sein Schaffen wird nach und nach wiederentdeckt.

Ein großer Heinsohn-Katalog wird erarbeitet

Und nun steht die Produktion eines großen Alfred-Heinsohn-Kataloges an, der von den Museen in Schwaan und Schwerin gemeinsam erstellt werden soll. Es geht dabei auch darum, das Schaffen von Heinsohn präzise und in hochwertiger Form zu katalogisieren. Darum haben beide Museen einen Aufruf an private Sammler gestartet, ihre Werke von Heinsohn zur Verfügung zu stellen. Auch zum Teil der Öffentlichkeit noch nicht bekannte Werke sollen nun Eingang in den kommenden Heinsohn-Katalog finden.

Aufruf an Besitzer

Darum dieser Aufruf: Die Museen von Schwaan und Schwerin bitten darum, dass sich Besitzer von Heinsohn-Werken in Schwaan melden. Nach Kontaktaufnahme können sie dort einen Termin vereinbaren, bei dem das Werk professionell fotografiert und die dazugehörigen Daten dokumentiert werden. Auch eine Restauratorin wird vor Ort sein und den konservatorischen Zustand prüfen. Interessiert ist das Museum über die kunstgeschichtlichen Belange hinaus auch an Archivmaterial zu Alfred Heinsohn sowie an Anekdoten, die Besitzer rund um den Erwerb oder Fund des Werks erzählen können. Diskretion wird übrigens bei alldem zugesichert.

Heinsohns Künstlerleben endete tragisch

„Es geht jetzt auch darum, das Werk von Alfred Heinsohn richtig zu würdigen“, bekräftigt Heiko Brunner. Denn zwischendurch war der Künstler in Vergessenheit geraten. Heinsohn, 1875 in Hamburg geboren, hatte in Weimar Malerei studiert und war dort mit Franz Bunke, Rudolf Bartels und Peter Paul Draewing in Kontakt gekommen. In diesem Freundeskreis wurde Heinsohn ein prägendes Mitglied der Schwaaner Künstlerkolonie. Heinsohn erwarb in Schwaan auch ein Haus. Es war insgesamt eine kreative Zeit.

Doch nach dem Zerfall der Künstlerkolonie, die mit dem Ersten Weltkrieg einherging, wählte Alfred Heinsohn den Weg zurück nach Hamburg, wo er 1927 desillusioniert und verarmt den Freitod wählte. Es war das tragische Ende einer Künstlerkarriere. „Die 1920er Jahre waren insgesamt eine schwierige Zeit, auch für Maler“, schätzt Heiko Brunner ein. Zu Lebzeiten hat Alfred Heinsohn also nie die ihm gebührende Wertschätzung erhalten. Nun könnte endlich der Nachruhm kommen. Die kommende Heinsohn-Ausstellung ist ein Weg dorthin.

Insgesamt pflegt das Kunstmuseum Schwaan weiter einen Schatz, den die Künstlerkolonie hinterlassen hat – und ist übrigens nach der coronabedingten Schließzeit jetzt wieder geöffnet.

Kontakt zum Kunstmuseum Schwaan: Tel. 03844/891792 oder per E-Mail: info@kunstmuseum-schwaan.de

Von Thorsten Czarkowski