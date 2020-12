Schwaan

Im Museum hängt eine fertige Ausstellung – nur leider kann sie nicht angesehen werden. „Stillleben - Meditation über die Schönheit“ heißt die Schau, die am 15. November in der Kunstmühle Schwaan eröffnet werden sollte. Die Werke von Vertretern der Schwaaner Künstlerkolonie um Rudolf Bartels (1872-1943) geben einen Eindruck von der handwerklichen Meisterschaft, die in der Kolonie erreicht worden war.

Denn Stillleben passen in diese dunkle Jahreszeit. Und nun? Museumsleiter Heiko Brunner lässt die aktuelle Schau vorerst hängen und hofft, dass das Schwaaner Museum bald wieder öffnen kann.

Geld von den Sparkassen

Lichtblicke sind also nötig und wichtig. Am Freitag gab’s eine gute Nachricht für die Zukunft des Museums: Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung wird das Museum in Schwaan finanziell fördern. Sie übernimmt einen Teil der Kosten für wichtige Vorhaben: Zunächst wird die Forschungsarbeit an einem wichtigen Künstler der Schwaaner Kolonie vorangetrieben, dem Maler Alfred Heinsohn (1875-1927). Und Stoff dafür ist genug da. „Wir haben inzwischen 27 Aktenordner mit Dokumenten über Heinsohn“, erklärt Heiko Brunner.

Das inzwischen verstorbene Fördervereinsmitglied Helmut Baaske hatte für das Museum eine umfangreiche Vorarbeit geleistet und eine große Materialfülle zu Alfred Heinsohn zusammengetragen. „Viele der Heinsohn-Werke sind zum Bespiel noch undatiert“, sagt Heiko Brunner, weitere Recherchearbeit ist also nötig, um Leben und Werk des Künstlers zu erforschen und in ein akkurates Werkverzeichnis zu überführen. Längst hat sich Alfred Heinsohn in der kunstgeschichtlichen Bewertung neben Rudolf Bartels als zweiter wichtiger Vertreter der Künstlerkolonie Schwaan etabliert.

Große Ausstellung für 2021 geplant

Ein weiteres Vorhaben, das die Ostdeutsche Sparkassenstiftung unterstützt: Geplant ist eine Ausstellung in Zusammenarbeit des Kunstmuseums Schwaan mit den in Schwerin beheimateten Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MV (SSGK). Der geplante Titel der Schau: „ Alfred Heinsohn – Ein Maler der Moderne“. Die Ausstellung ist für den Sommer 2021 geplant, Schwaan soll sich damit einem bedeutenden Maler widmen, dessen Kunstwerke bisher in seiner Breite zu wenig bekannt sind, so der Ansatz.

Alfred Heinsohn, "Stadtansicht", um 1915, Kunstmuseum Schwaan Quelle: Kunstmuseum Schwaan

Angekündigt werden für die Schau auch bislang unbekannte Werke von Heinsohn. Die Projektleitung für die geplante Schau haben Heiko Brunner ( Kunstmuseum Schwaan) und Dr. Kornelia Röder (SSGK) gemeinsam inne.

Wertschätzung für das Wirken des Museums

OSPA-Stiftungsmitglied Karsten Pannwitt war am Freitag im Schwaaner Museum zu Gast und überbrachte mit der Fördermittelzusage die gute Nachricht, die er auch als Würdigung für die Arbeit der Museums sieht. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung ist im Kultursponsoring sehr aktiv und hatte sich die Bewerbung des Schwaaner Kunstmuseums genau angesehen. Ein wichtiger Punkt bei der Zuschlags-Erteilung war auch das Engagement, das im Museumsteam rund um Heiko Brunner zu spüren ist. „Wir merken, dass da etwas Sinnstiftendes getan wird“, urteilte Karsten Pannwitt.

Station 1 des Schwaaner "Künstlerpfades": "Die Wassermühle" von Willi Möller, dahinter die Kunstmühle heute. Quelle: Kunstmuseum Schwaan

Vor Ort war bei der Fördermittelzusage auch Schwaans Bürgermeister Mathias Schauer, denn auch für die Stadt ist die Museumsförderung durch die Sparkassenstiftung ein wichtiges Zeichen, mehr als Wertschätzung. Überdies will die OSPA-Stiftung den Schwaanern auch Geld für weitere Museumsankäufe hinzu geben.

Drei Künstlerpfade sind eingerichtet

Doch die Corona-Zeit bleibt schwierig. Museumsleiter Heiko Brunner hat darum mit seinen Mitstreitern nach neuen Wegen der Präsentation von Kunst gesucht. „Ein Stadtbummel mit Künstlerblick“, ist das neue Projekt überschrieben, das sich die Schwaaner Museumsmannschaft zusammen mit Gewerbetreibenden im Ort ausgedacht haben. Es geht darum, den kunstsinnigen Betrachtern die Orte der Entstehung von Originalwerken der Künstlerkolonie vor Augen zu führen. Drei Künstlerpfade sind eingerichtet – zwei führen durch Schwaan bis an den Stadtrand, ein dritter geht hinaus in die Umgebung und ist für eine Erkundung per Fahrrad gedacht.

Fünf der dazugehörigen Hinweistafeln hat übrigens der regionale Künstler Udo Richter gestaltet, so dass sie zum Originalschauplatz passen. Und das geht so: Nach dem Scannen des QR-Codes mit dem Smartphone wird der Benutzer auf die Internetseite des Schwaaner Kunstmuseum geleitet, wo weitere Informationen zu den Kunstwerken bereitstehen. Eingebunden in diesen Rundgang sind unter anderem die Werke „Laternenkinder“ von Rudolf Bartels, „Die Stadt Schwaan“ von Franz Bunke oder „Die Wassermühle“ von Willi Möller.

Spurensuche an der frischen Luft

Spurensuche der großen Maler der Künstlerkolonie Schwaan also. Auf diese Weise will das Kunstmuseum Schwaan auch in der ausstellungsfreien Zeit den Besuchern etwas bieten, dazu an der frischen Luft. „So ein Rundgang ist coronakonform, man bewegt sich und verbindet ihn mit Kunstgenuss“, so Heiko Brunner. Mehr Infos gibt es auf Internet-Seite des Museums.

Von Thorsten Czarkowski