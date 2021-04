Warnemünde

„Streckt die Arme so weit gen Himmel, wie ihr nur könnt, und schön den ganzen Körper anspannen“, weist Juliana Peschers eine Gruppe von Patienten an. Seit wenigen Wochen bietet das Vital und Physio Kur- und Gesundheitszentrum im Ostseebad Warnemünde einmal pro Woche einen Outdoor-Gymnastik-Kurs an. „Ursprünglich haben wir diesen speziell für Covid-Patienten eingerichtet“, berichtet die Physiotherapeutin. Weil sich aber noch kein Betroffener gemeldet hat, entschied man sich, das Angebot zu erweitern und auch andere Sportwillige zu trainieren.

An der frischen Luft genesen

Pünktlich um 12 Uhr startet die Truppe am Kirchplatz. Von hier aus geht es in Richtung Ostsee, wo bereits ein rauer Wind über den Strand fegt. „Heute werden wir uns dort ein wenig austoben und unsere Einheit absolvieren“, verkündet die Physiotherapeutin, die wie alle anderen auch warm, aber dennoch luftig eingepackt ist.

Dabei gehe es nicht darum, sportliche Höchstleistungen zu erbringen, sondern dem Körper etwas Gutes zu tun. Verschiedene Übungen, Atemgymnastik und Stabilisation stehen auf dem Programm. „Ziel ist es, die Patienten langsam wieder mobil zu machen“, verrät Peschers. Je nachdem welche Voraussetzungen die Teilnehmer mitbringen, variiert sie mit den Übungen und steigert den Schwierigkeitsgrad. „Es ist ganz wichtig, dass man ganz genau auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht. Jeder macht mit, soweit er kann.“ An diesem Montagmittag haben sich vier Warnemünder zusammengefunden, um gemeinsam ihren Schweinehund zu überwinden.

„Gemeinsam macht’s mehr Spaß“

Mit dem Wind im Rücken und der Ostseeluft in der Nase lässt sich die Einheit gleich viel leichter absolvieren, findet Kurt Gebauer. Aufgrund starker Schmerzen hat der 64-Jährige ein paar Übungen von seinem Orthopäden verordnet bekommen. In seinen heimischen vier Wänden sei es aber schwierig für ihn, sich dazu zu motivieren. Anders ist es, wenn er mit den anderen Kursteilnehmern an seiner Seite zu einer Sporteinheit am Strand aufbricht. Voller Elan macht er nach, was Physiotherapeutin Juliana Peschers vorgibt – da stören auch der graue Himmel und der kalte Wind nicht. „In der Gruppe ist es gar nicht mehr so schwer, sich auf das angeordnete Training zu konzentrieren, und es macht auch noch Spaß“, sagt der Warnemünder mit einem Lächeln im Gesicht.

Fit durch die Pandemie

Gerade in Zeiten von Corona sind Fitnessangebote wie diese sehr begrenzt. Viele Kurse finden gar nicht statt, andere verlagern sich auf Onlineangebote. Dass das allerdings nicht für jeden gleichermaßen attraktiv ist, weiß Sieglinde Engel. Eigentlich ist die Warnemünderin in einem Sportverein angemeldet. Bewegung ist daher fest in ihren Alltag verankert. Seit Beginn der Pandemie und mit der damit einhergegangenen Schließung sämtlicher Sportstätten sei dies aber ein wenig zu kurz gekommen. „Der sportliche Ausgleich fehlt mir richtig“, gesteht die 67-Jährige. Der Outdoor-Gymnastik-Kurs von Juliana Peschers sei für sie daher eine gelungene Abwechslung.

Voller Körpereinsatz ist gefragt. Mal marschieren die vier Teilnehmer auf der Stelle und dann wieder biegen und strecken sie ihren Körper in alle Richtungen. Nach knapp 45 Minuten ist es auch schon geschafft. Mit erröteten Wangen und leicht außer Puste geht es für die Truppe wieder zurück zum Kirchplatz. Während die Patienten von dort aus Kurs auf ihre heimischen vier Wände nehmen, geht es für die Physiotherapeutin direkt weiter zum nächsten Kurs – diesmal allerdings im Warmen. „Das ist das Schöne an dem Job, man hat nicht nur mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun, es herrscht auch immer Abwechslung.“

Von Susanne Gidzinski