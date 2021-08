Warnemünde

Es hat alles gesehen, das Kurhaus in Warnemünde – das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima und den Hexer, Fips Asmussen und die Rostocker Polizeiruf-Kommissare, Jazzbälle, Glücksspiel, pompöse Eröffnungen und noch pompösere Bälle, Unkraut, Leerstand, Langeweile.

Die Geschichte dieses Bauhaus-Baus neben dem Hotel Neptun, das am 24. Mai 1928 eröffnet wurde, ist schillernd, bunt, immer mal wieder traurig. 2011 erwachte es mal wieder sutsche aus einem Dornröschenschlaf, Gastronomie zog ein. Jetzt soll ein weiteres Kapitel aufgeschlagen werden. Mit großer Kunst und großen Plänen.

Das Kurhaus Warnemünde. Quelle: Martin Börner

Verena Schelski stand 2010 vor dem Kurhaus. Die Potsdamerin war aus den USA zu einer Hochzeit an die Ostsee gekommen und bei einem Spaziergang in Warnemünde vorbeigeschlendert. „Da habe ich auf das Unkraut geschaut und mich gefragt: Was könnte man hier nicht alles machen?“ Ihr kamen die schmucken Promenaden von Miami in den Sinn.

Ein halbes Jahr später begann Verena Schelski in Warnemünde zu machen. Als Geschäftsleiterin der Kurhaus Betriebs GmbH Warnemünde mit jetzt 30 Mitarbeitern. Die Berliner Gastronomen Thorsten Klingbeil, der aus Rostock stammt, und Guido Greifenberg, die den Altberliner Biersalon, den Irish Pub im Europacenter, das Schokoladenhaus im Holländischen Viertel oder die Seerose in Potsdam betreiben, hatten das Kurhaus für sich entdeckt – und große Pläne.

Pizzeria, „Paulo Scutarro“ und „Hellas“

Und die konnten umgesetzt werden. Peu-à-peu zog Leben ins Schmuckkästchen, das mit der Einstellung des Restaurantbetriebs bis 2010 brach lag. 2013 wurde die Spielbank im Kurhaus dicht gemacht. Bonjour Tristesse? Nein, Aufbruch!

Schelski sagt: „Das Kurhaus ist für unsere Interessen die beste Location in der Ostseeregion.“ Im Parterre wurde die „Pizzeria im Kurhaus“ eröffnet, in der ersten Etage mit den Panoramafenstern zur Ostsee der Edelitaliener „Paulo Scutarro“. 2017 zog das griechische Restaurant „Hellas“ vom Teepott in die früheren Räume der Spielbank.

Der Edelitaliener „Paulo Scutarro“ in der Ersten Etage des Kurhauses Warnemünde. Quelle: Martin Börner

Im Bankettsaal gibt es wieder – so Corona das zulässt – Tagungen, Kongresse, Jugendweihen, Abifeiern, Vorträge, Hochzeiten, Flohmärkte, Events aller Art. Saal, Wintergarten, Foyer und Restauranträume kann man für private Feiern mieten. Die Bar im Keller – wo früher Achternstrombar, „Mephisto“ oder das Automatenglücksspiel der Spielbank angesiedelt waren, ist dicht. Die Zeit für Feierlichkeiten in Kellerbars sei vorüber.

„Wir wollen das in Warnemünde entzerren.“

Auch der Kurhausgarten wurde wiederbelebt. Verena Schelski sagt: „Der Kurgarten wurde bisher in öffentliche Events so gut wie nie eingebunden. Das wollen wir ändern.“ Jetzt gab es das Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer und am 5. August wurde die Hanse Sail dort eröffnet. Schelski sagt: „Es muss doch nicht zum x-ten Male das Weinfest oder der Empfang der Warnemünder Woche am Leuchtturm gefeiert werden. Wir bieten an, das zu entzerren.“

Kurhaus Warnemünde Die ersten Pläne für den Bau eines Kurhauses Warnemünde gehen auf das Jahr 1898 zurück. Gebaut wurde es ab 1914, eröffnet am 24. Mai 1928. Der erste Umbau erfolgte 1931. Ab 1941 wurde im Keller Fliegermunition gefertigt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde es für Kulturevents genutzt, 1960 aber wegen des schlechten Zustands geschlossen. Der langjährige Hausinspektor Wolfgang Granitzka (64) erinnert sich an die große Sanierung 1986, mit der gastronomischer Betrieb einzog. Von 1991 bis 1994 war das Kurhaus als gastronomischer Betrieb in Eigenständigkeit. Dann stand es bis 1996 leer, wurde von Zenit Immobilien übernommen und saniert. 1998 eröffnet die Warnemünder Spielbank, die 2013 schließen musste. Die Rolling Gastronomie GmbH, die aus der HO-Gastro hervorgegangen war, wollte Restaurants, Saal und Garten betreiben, wurde aber 2004 gekündigt. 1999 begann der Wiederaufbau des historischen Kurhausgartens mit samt Konzertmuschel. im Jahr 2000 kam das Parkhaus hinter das Kurhaus. Seit dem erneuten Umbau 2010/11 geht es bergauf. Granitzka freut das. Er sagt: „Wenn man bedenkt, was früher da los war mit den mehr als 2000 Sitzplätzen. Wir damals zum Teil zwei Mal täglich umgebaut für Veranstaltungen.“

Und nun kommt die Kunst. Der Warnemünder Galerist Alexander Gehrke (60) beschäftigte sich 2018 mit der Bauhaus-Künstlerin Dörte Helm (1898-1941). Und die zeichnete 1928 für die Innenausstattung des Kurhauses verantwortlich. Über diese Arbeit kam Gehrke mit Schelski in Kontakt. „Da wurden meine Ideen mit offenen Armen empfangen.“ Das Ergebnis kann man ab 22. August im Wintergarten und Foyer erleben. Gehrke macht mit seiner Galerie Joost van Mar und seinem neue Projekt „Konsulart“ das Kurhaus mit mehr als 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche zum hochwertigen Kunstort.

Der Galerist Alexander Gehrke zeigt ab 22. August Werke des Fotografen Horst Kistner wie dieses Bild „Transformation“ im Warnemünder Kurhaus. Quelle: Horst Kistner

Und zwar mit zwei Künstlern, die in der Ersten Liga agieren. Die Leipziger Malerin Anna Bittersohl (39), Meisterschülerin des Freiburger Malprofessors Ralph Fleck, gehört zu den aufstrebenden Sternen der deutschen Kunstszene. Gehrke zeigt ihre erzählgewaltigen Bilder im Wintergarten unter dem Titel „the threatening thing about breathing“ und zeitgleich die wunderbar absurden Fotografien des Würzburger Fotokünstlers Horst Kistner (52) unter dem Titel „Lichtspiele“ – als Double Solo zur Erkundung der Location. Der Galerist sagt: „Wir wollen sehen, was möglich ist. Das Niveau mit Künstlern wie Bittersohl und Kistner wollen wir dauerhaft ins Kurhaus und den Kurhauspark bringen.“

Auch Werke von Anna Bittersohl wie „the threatening thing about breathing“ werden im Kurhaus zu sehen sein. Quelle: Anna Bittersohl

Auch Kooperationen mit anderen Institutionen kann er sich vorstellen. Zum Beispiel der Rostocker Kunsthalle. Deren Direktor Jörg-Uwe Neumann sagt: „Wir haben ja bereits 2018 gemeinsam das Baltic Art Weekend in der Kunsthalle gemacht. Das kann ich mir 2022 sehr gut im Kurhaus vorstellen. Da geht es um zeitgenössische nationale Positionen und internationale Künstler aus dem Baltikum.“ Da kommt was zu auf Ostseebad – große Kunst.

Von Michael Meyer