Rostock

Ihr Heimathafen ist Rostock, ihre Mission das Retten von Menschenleben: Die „Sea-Eye 4“ – das neueste Rettungsschiff der Hilfsorganisation Sea-Eye – ist am Sonnabend zu seinem ersten Einsatz ins Mittelmeer gestartet.

Das Schiff, ein ehemaliger Versorger für Offshore-Anlagen und Windparks, war in den vergangenen Monaten von bis zu 250 Ehrenamtlern umgebaut worden. Es soll zwischen den Küsten Nordafrikas und Europas Bootsflüchtlinge aus Seenot retten.

Unter deutscher Flagge

Die „Sea-Eye 4“ fährt unter deutscher Flagge. Den Großteil der Kauf- und Umbaukosten in Höhe von rund einer Million Euro haben nach Angaben von Sea-Eye private Unterstützer und kirchliche Organisationen gespendet. Auch aus MV kommt Hilfe: Die Hansestadt Greifswald hatte erst kürzlich mit dem Segen der Bürgerschaft eine Patenschaft für das Schiff übernommen, unterstützt die Einsätze mit jährlich 2000 Euro aus der Stadtkassen.

Auch die Hansestadt Rostock will helfen: Mittwoch soll die Bürgerschaft ebenfalls über eine Patenschaft für die „Sea-Eye 4“ entscheiden. Die größte Stadt des Landes will die Hilfsorganisation sogar mit 7000 Euro jährlich unterstützen. „Mit der Patenstadt leistet Rostock einen aktiven Beitrag für die zivile Seenotrettung und bekräftigt noch einmal die Haltung der Stadt“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Auch die Rockband „Revolverheld“ hat sich kürzlich bei einem Besuch in Rostock zu den Rettungsmissionen bekannt.

Von Andreas Meyer