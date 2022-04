Kurz hinterm Rostocker Rathaus: Viele kleine Läden warten in der Altstadt

Rostock

Wer zum Shoppen in Rostock ist, kennt meist nur ein Ziel: die Kröpeliner Straße. Sie ist die größte Einkaufsmeile in der Innenstadt, beginnt am namensgebenden Tor und endet auf dem Neuen Markt, wo auch das Rathaus steht.

Dann ist für viele meist Schluss, bedauert Romy Niekammer. Sie ist Goldschmiedin und betreibt ein Geschäft in der Östlichen Altstadt, die etwas abgeschieden des großen Trubels liegt und quasi direkt hinter dem Rathaus beginnt. In den historischen Gassen gibt es zwischen den großzügigen Wohnungen viele kleine Geschäfte.

Sie werden meist vom Inhaber direkt geführt, die sich bewusst von den großen Ketten abheben wollen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat einige von ihnen besucht – und erzählt ihre Geschichten und was ihre Läden so besonders macht.

Von Katrin Zimmer