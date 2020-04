Corona-Krise - Kurzarbeit bei der Meyer-Werft in Papenburg – aber nicht am Standort in Rostock

Der Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft, zu der auch die Neptun-Werft in Rostock gehört, geht in der Corona-Pandemie ab Mai für zwei Monate in Kurzarbeit. Der Standort in MV ist allerdings nicht betroffen. Um die Entscheidung und die Umsetzung hatte es einen Gerichtsstreit gegeben.