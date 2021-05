Stadtmitte

Rostock ist seine Ärzte, seine Künstler, seine Pastoren, seine Floristen, Bauingenieure, seine Beamten, Musiker, Schauspieler, seine Polizisten, seine Lehrer – Rostock ist die Summe aller Menschen, die in der Hansestadt leben und arbeiten.

Dass gerade in der Corona-Pandemie auf diejenigen geschaut wird, die ihre Berufe nur noch erschwert oder gar nicht mehr ausüben können, ist richtig, finden die Initiatoren der Plakataktion „Kunst ist unsere Mitte“. Ihnen geht es aber auch darum, dass „alle als Gesellschaft wichtig sind und nur miteinander funktionieren können“, so Wolfgang Schmiedt.

Unternehmer bot LED-Wand „Am Strande“ kostenlos an

Den ersten Schritt für die Aktion tat Projektentwickler und Unternehmer Harald Lochotzke. Er bot an, seine LED-Wand Am Strande für Künstler und Kulturschaffende kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der Musiker und Kreative Wolfgang Schmiedt erweiterte diese Idee und teilt mit: „Es ist wichtig, die Risse in unserem Gesellschaftsmantel wieder zu minimieren und uns vor Augen zu führen, dass wir alle als Gesellschaft wichtig sind und nur miteinander funktionieren können.“

Darum suchten Schmiedt und seine Mitstreiter nicht nur Künstler und Kulturschaffende für die Plakataktion, sondern auch sogenannte systemrelevante Berufe und andere Gewerke, die vielleicht weniger oder anders von der Pandemie betroffen sind. Sie positionierten immer drei Personen auf einem Foto, wobei in der Mitte der Künstler oder die Künstlerin steht. „Wir wollen zeigen, dass Kunst in unsere Mitte gehört, für Einzelpersonen und die Gesellschaft“, erklärt Paloma Tobon Hernandez, die auch am Projekt mitwirkte. Kunst sei immer da, auch wenn man sie mal nicht sehe.

„Schüler brauchen Zeit und keine Millionen-Pakete“

Eine der Teilnehmerinnen ist die Lehrerin Anne Zinna. Sie vermisse das kulturelle Angebot in der Stadt, die schönen Stunden neben der Arbeit, „das, was Leben eben ausmacht“. Zinna ist in diesen Tagen vor allem besorgt um ihre Schüler. Sie unterrichtet an einer Schule in Lichtenhagen. „Es geht vielen Kindern schlecht“, sagt sie. Sie brauchen keine Millionen-Pakete, sie brauchen Zeit und Zuwendung.

Auch der Autor des Buches „Der Ofensetzer“ ist Teil der Aktion. Christian Ahnsehl hat selbst zwei Kinder und kann bestätigen, was Zinna sagt. Die Lesungen und Events fallen zwar aus, seine kreative Arbeit könne er zunächst am Schreibtisch aber weiterführen. Ahnsehl sehe deutlich die Spaltung der Gesellschaft, die Probleme für viele Musiker und Künstler.

Auch Ärzte wollen mal ins Theater gehen

Die Ärztin Stephanie Born macht ebenfalls mit. „Dass viele Künstler in der Pandemie so untergehen und jede Veranstaltung eingeschränkt wurde, ist bedauerlich“, sagt sie. Der Berufsstand der Künstler sei wichtig. Sie stehe für die Aktion, weil eine Gesellschaft und eine Stadt nur mit der Kunst und dem kulturellen Angebot funktionieren könne. Schließlich wollen auch Ärzte, Lehrer und Anwälte ins Theater gehen.

Ronny Keller ist Servicemitarbeiter der Hansestadt. Er kümmert sich um Bibliotheken und Museen. „Momentan ist alles geschlossen. Umso wichtiger ist diese Aktion. Sie zeigt Vielfalt und Relevanz.“

Lesen Sie auch Admannshagen: Marco Helwig wurde wegen Corona vom Musiker zum Bestatter - und nahm 60 Kilo ab

Wolfgang Schmiedt findet, es ist nicht zielführend, insbesondere Künstler als nicht-systemrelevant, aber dennoch unverzichtbar herauszustellen. Jeder bringe seine „Kunst“ in die Gesellschaft ein. Bis zum 12. Mai sind die Fotos der Aktion noch auf der LED-Wand am Stadthafen zu sehen. Unterstützung fand die Aktion auch vom Kulturamt der Stadt und vom Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der selbst auf einem der Plakate zu sehen sind. Die Fotos wurden von Holger Martens und Wolfgang Schmiedt gemacht.

Von Lea-Marie Kenzler