Nienhusen

Ein mit mehreren Tonnen Steinen beladener Lastwagen ist am Freitagmittag in der Nähe von Ziesendorf (Landkreis Rostock) auf der Landstraße 13 wegen eines Ausweichmanövers von der Fahrbahn abgekommen. Zehn Tonnen der Ladung stürzten daraufhin in den Graben.

Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben gegen 12 Uhr in der Ortschaft Nienhusen. Der Fahrer des LKW, der mit Porenbetonsteinen beladen war, war in Richtung Ziesendorf unterwegs, als er aufgrund eines entgegenkommenden Lastwagens nach rechts ausweichen musste. Dabei geriet das Fahrzeug leicht in den durchnässten Grünstreifen.

Steine mussten mit Greifarm geborgen werden

Zwar gelang es dem Fahrer, die Zugmaschine wieder in die Spur zu bekommen, die Räder des Anhängers hatten sich jedoch bereits zu tief in den weichen Untergrund gebohrt. Die Paletten, auf denen die zehn Tonnen schwere Ladung stand, neigten sich daraufhin nach rechts, die Seitenwand brach und die Steine stürzten in den Graben.

Der Fahrer brachte sein Gefährt sofort zum Stehen und wählte den Notruf. Kurz darauf trafen Feuerwehr und Polizei ein. Die Beamten sicherten den Gefahrenbereich und leiteten den Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbei. Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ziesendorf waren die Steine zu schwer. Erst mithilfe eines zweiten Lastwagens samt Greifarm, der angefordert wurde, konnten sie Porenbetonsteine schließlich geborgen werden.

Von Stefan Tretropp