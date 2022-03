Rostock

Freitag, 22 Uhr in Rostock: Die Schlange vor dem LT-Club reicht fast bis zur Hauptstraße. Hunderte junge Menschen warten geduldig auf die erste Partynacht seit Wochen. Aus der Party-Location hallt laute Musik nach draußen. „Zu dieser Uhrzeit beginnt eigentlich gerade erst der Einlass und die ersten Menschen kommen an – heute standen viele bereits seit 18.30 Uhr an“, zeigt sich Fabian Welkener vom LT-Club, der an diesem Abend die Verantwortung hat, beeindruckt. „Das ist schon ein bisschen wie ein Festivalgefühl.“

An diesem Abend musste bereits eine zweite Garderobe geöffnet werden – an der ersten gibt es keine freien Haken mehr. Die Gäste seien so freundlich wie nie zuvor, das gesamte Team hoch motiviert. „Endlich geht es wieder los“, so Welkener.

Clubs wieder geöffnet

Seit dem 4. März haben Clubs und Diskotheken in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet. Im LT-Club wurde bereits die Nacht von Donnerstag auf Freitag genutzt. „Bis Mitternacht hatten wir als Bar geöffnet. Alle saßen auf ihren Stühlen, mussten Maske tragen. Um 0 Uhr haben wir dann feierlich die Tanzfläche eröffnet.“

Zur Galerie Seit Freitag (4. März) dürfen Clubs und Diskos in MV wieder öffnen. Das wollten sich viele Feierwütige nicht entgehen lassen. Die OZ war bei der Wiedereröffnung im LT Club Rostock dabei.

An dem Abend sei es entspannt gewesen – nicht zu vergleichen mit der Nacht von Freitag auf Samstag. „Es ist viel zu koordinieren“, sagt Welkener. Es gilt die 2G-plus-Regelung. Zutritt haben ausschließlich geimpfte und genesene Personen mit tagesaktuellem Test – für Geboosterte entfällt die Testpflicht.

Eigene Teststation

Der Betreiber hat vor dem Club einen Bierwagen zur eigenen Teststation umfunktioniert. „Bisher habe ich 20 Tests verkauft“, sagt Mitarbeiter Neo Alexander Grünewald. 90 Prozent der Gäste seien bereits dreimal geimpft. Diejenigen, die noch keinen Booster haben, haben sich bereits vor dem Besuch einen Test in der Stadt organisiert. Das Testzentrum vor dem Hauptbahnhof etwa hat für die Partygänger extra bis 24 Uhr geöffnet.

Jasmin Polack lässt sich vor Ort testen. „Ich dachte, es würde die 2G-Regel gelten. Aber das ist kein Problem, geht ja schnell“, sagt die 18-Jährige. Sie freut sich auf die Partynacht. „Einfach mal wieder den Kopf freikriegen und mit den Mädels zusammen sein“, sagt die Rostockerin. „Wir sind schon ein bisschen aus der Übung.“

Jasmin Polack (18) steht vor ein Wagen, bei dem Sie sich vor Ort des Clubs testen lassen. Im Hintergrund ist Leon Alexandra Grünewald, welcher die Teststation des LT Club betreut. Quelle: Martin Börner

Hanna Töllner und Pauline Schwanbeck freuen sich, nach langer Zeit in der Warteschlange, endlich den Club betreten zu können. Sie zeigen ihre Impfnachweise und Ausweise vor – und dürfen vor bis zur Kasse. „Wir fühlen uns sicher – es sind ja alle geimpft“, sagt Töllner. In der Warteschlange sei es etwas eng gewesen. Ihre Freundin stimmt zu. „Das war anstrengend, viele haben gedrängelt. Und da habe ich lieber die Maske aufgesetzt.“ Für die Rostockerinnen geht es nun auf die Tanzfläche.

Ausgelassene Feier

Dort ist es – obwohl es nicht einmal Mitternacht ist – bereits rappelvoll. Die Besucher tanzen, trinken, singen laut zu Songs „Time of my life“, „Die Nacht von Freitag auf Montag“, „Umbrella“ oder „Firework“ mit. „Das ist die erste Party seit Corona! Endlich wieder raus, endlich wieder Leute treffen“, sagt Henrik Hering. „Wir haben uns schon lange darauf gefreut.“

Auch Lilly Pieper ist froh, dass sie nun wieder öfter feiern gehen kann. „Vor Corona waren wir regelmäßig zusammen weg – endlich ist das wieder möglich.“ Für die 22-jährige Lisa konnte die Wiedereröffnung zu keinem passenderen Zeitpunkt kommen. „Ich habe heute Geburtstag und bin so froh, dass ich ihn hier wieder größer feiern kann“, sagt sie und stößt mit ihren Freundinnen an.

Von Katharina Ahlers