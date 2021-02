Laage

Im ersten klimaneutralen Industriepark Deutschlands in Rostock-Laage tut sich was. Apex Energy baut am Werk einen Wasserstoffpark auf, um Unternehmen, Flughafen und andere Nutzer CO2-neutral als Energiedienstleister zu versorgen. Nun wurde der erste Mietvertrag über 20 Jahre unterzeichnet. Der Automobilzulieferer Rhodius errichtet am Standort Laage ein zweites Werk. Auf 3300 Quadratmetern Produktionsfläche und 760 Quadratmetern für Verwaltungsgebäude sollen hier 60 moderne Arbeitsplätze für Leichtbaugruppen in Roboter- und Laserschweiß- sowie -schneidtechnik entstehen. Die gesamte Fabrik wird durch Apex autark mit Strom und Fernwärme versorgt.

Neues Werk zum Jahresende bezugsfertig

Der offizielle Spatenstich für das neue Werk soll noch im Frühjahr erfolgen, für Ende des Jahres ist der Einzug geplant. „2022 werden wir dann die Prototypenphase für das neue Produkt starten“, kündigt Peter Glomba, Geschäftsbereichsleiter Automotive, an. 2023 laufe die Serienproduktion von Metall-Leichtbaugruppen für die Fahrzeugindustrie an. Rhodius baut im Werk eine Hightech-Produktionsstrecke auf, „mit neuesten Technologien nach Industrie 4.0“ sagt Glomba und meint eine enge Verzahnung von industrieller Produktion mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik.

Dr. Knut Kille (l.), CEO der Rhodius-Gruppe, und Mathias Hehmann, CEO der APEX Energy Teterow GmbH, unterzeichnen den ersten Mietvertrag über 20 Jahre. Quelle: Rhodius

„Apex ist für uns der ideale Partner für die zukünftige Entwicklung“, betont Knut Kille, CEO der Rhodius-Gruppe und verantwortlicher Geschäftsführer für Automotive und Welding Technology. Die Rhodius-Gruppe hat für Laage einen neuen Geschäftsbereich, „Welding Technology Solutions“, gegründet und investiert hier einen zweistelligen Millionenbetrag in Maschinen und Anlagen.

„Bereits 2023 werden wir etwa ein Viertel unseres Gruppenumsatzes mit dem neuen Geschäftsfeld erlösen“, gibt sich Kille zuversichtlich. Mit der Gründung der Rhodius Welding Technology Solutions GmbH in Laage beginne eine neue Ära in der fast 100-jährigen Firmengeschichte. „Mit dieser Entscheidung geben wir ein Bekenntnis zur Region, aber auch zu Hightech Made in Germany“, sagt Hille.

Standort: Nähe zu Kunden und Partnern wichtig

Rhodius ist seit 25 Jahren erfolgreich in Laage tätig. „Wir sind einer der wichtigsten Zulieferer in der Airbag-Branche. 80 Prozent unserer Produktion geht in die Nachbarschaft, ins ZF-Airbag-Werk“, berichtet Glomba. Diese Nähe zu wichtigen Kunden, zu Kooperationspartnern, wie dem Fraunhofer-Institut Rostock und der Schweißtechnischen Lehranstalt (SLV) Rostock, wie natürlich die geostrategische Lage des Standorts hätten das Unternehmen ermutigt, den neuen Geschäftsbereich auch in Laage zu gründen, wie Glomba erklärt.

Großauftrag von Fahrzeughersteller im Gepäck

Im Dezember 2020 konnte Rhodius einen Großauftrag von einem renommierten deutschen Fahrzeughersteller an Land ziehen und daraufhin wurde der langfristige Mietvertrag mit Apex unterzeichnet. Rhodius-Chef Kille hat bereits weitere Projekte im Visier: Mittelfristig sei neben der Fahrzeugindustrie die Erschließung weiterer Anwendungsbereiche, wie Bahn- und Luftfahrtindustrie, geplant.

„Unser innovatives Fertigungskonzept verbindet alle gängigen Schweißverfahren mit Hybridbauweise – Bleche, Schmiedeteile, zerspante Teile – mit Roboter- und Laserschweißtechnik“, erklärt Kille, der das Know-how des Unternehmens auch in Bionic-Engineering, also der Konstruktionsoptimierung nach Vorbildern aus der Natur, ausbauen will. „Damit wollen wir neue Maßstäbe in Gewicht, Festigkeit und Umweltfreundlichkeit bei der Produktion von Fahrzeug- und Leichtbauteilen setzen“, betont Kille.

Apex produziert ab März 300 Tonnen Wasserstoff im Jahr

„Apex ist Systemanbieter für Wasserstoffkraftwerke. Der Aufbau eines kompletten Industrieparks ist die konsequente Maßnahme, um alle Vorteile der klimaneutralen Energieversorgung zu nutzen. Bei der Wasserstoffelektrolyse entsteht neben Strom auch 30 Prozent Wärme, die als Fernwärme dem Park zugeführt wird“, erklärt Geschäftsführer Mathias Hehmann. Der Energiedienstleister hat vor einigen Tagen den Genehmigungsbescheid zur Herstellung, Speicherung, Verstromung und Betankung von Wasserstoff bekommen. „Damit können wir unser Kraftwerk fertigstellen und ab März 300 Tonnen Wasserstoff im Jahr produzieren“, sagt ein Unternehmenssprecher. Das reiche, um Apex und den ganzen Industriepark zu versorgen.

Landkreis will ersten Wasserstoffbus bestellen

Dafür nutze Apex die Energie aus eigenen Fotovoltaik- und Windkraftanlagen in Kritzkow. „Die Leitungen nach Laage werden gerade verlegt“, erklärt der Sprecher. Zudem wird auf dem Apex-Gelände in Laage eine Wasserstofftankstelle gebaut. „Hier werden pro Tag 200 Kilo Wasserstoff vorgehalten“, so der Sprecher. Die Tankstelle sei öffentlich zugänglich, vor allem aber sollen hier in Zukunft Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs betankt werden. „Der Landkreis steht in den Startlöchern, neue wasserstoffbetriebene Busse zu bestellen, sobald die Infrastruktur steht“, sagt Landrat Sebastian Constien.

Von Doris Deutsch